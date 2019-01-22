自由廣場》敦請管校長集結文章出書

◎ 蔡振家

監察院彈劾台大校長管中閔，引起廣泛注意，管校長的律師團於1月15日發出聲明，指出管校長擔任公職期間確實有投稿，但監察院王建煊前院長擔任公職時亦撰寫許多社論，並無不妥，「知識份子在報刊為文傳遞理念，分析社會局勢」，乃是「文化性、知識性、學術性之活動」。

看到該律師團的辯解之後，我提出校務建言，建議管中閔校長將匿名發表的文章集結成書出版，該建言亦寄至管校長的電子信箱。我在建言中引用雷顯威（曾任監察院秘書）的說法，指出王建煊任公職時從未匿名為報紙或雜誌撰寫社論與專欄，且還將個人文章集結成書出版，所得收入全部捐給公益團體。

我在校務建言中強調，管校長擔任公職時所發表之文章，反映其在經濟、財金方面的學識，極具參考價值，「其中若有匿名發表之文章，未來學界在引用時可能會有些困擾，無法知道這是管校長的理念。因此，本人建請管校長將匿名發表之文章集結成書出版，『此種文化性、知識性、學術性之活動』，無疑應予鼓勵，而不是禁止。再者，該書於校長就任之後出版，尤具意義。2019年1月10日，管校長在受訪時指出，學術倫理對任何學者都是基本的要求，循此邏輯，管校長若將匿名發表之文章集結成書出版，不僅可以讓學界對於這些文章的作者有更全面性的了解，也可以讓大眾檢視文章內容所透露的倫理議題。因此，本人敦請管校長接受本項建議，在學術倫理上以身作則。本人的上述建議已經盡量小心用詞，若有不妥之處，請管校長見諒。」

至今，台大校方與管校長對以上建言置之不理，既然管校長如此謙遜低調，未來或許要靠民間的力量，將管校長的文章裝訂成冊，方能讓人欣賞他在官員與匿名評論者之間反覆「變臉」的奇妙法術。青年學子須得明瞭，乾坤大挪移練到第五層，即可瞬間變換面目，但修煉時最好以九陽神功為基礎，一般人切勿輕易嘗試，以免身敗名裂。

（作者為臺灣大學專任副教授）

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