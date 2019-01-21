自由廣場》尾牙獎品、採購年貨 請支持MIT

◎ 林進德

今天（一月二十一日）是農曆十二月十六日，尾牙，很多公司行號已經或即將舉辦尾牙聚餐，通常也伴隨著抽獎等活動。筆者小小建議，請大家「愛用國貨」，盡量採買台灣製造的獎品；至於我們這些小市民，在未來兩個禮拜採購年貨時，也能夠盡量買些台灣貨，互相幫忙，為台灣經濟貢獻心力。

我們無法否認國際分工趨勢之下，例如3C產品等，不容易買到百分之百的台灣貨；也確實有些不肖業者會用貼牌的方式假冒台灣貨；但是請不要氣餒，請盡可能買台灣貨。只要堅持的人越多，越能成為一股力量，讓台灣產業的未來有更多希望。

當然，有些生意人或企業家會批評「愛用國貨」是狹隘心態，也不見得有真正活絡經濟的效果。我不敢說他們一定錯，但是建議這些人看看李家同教授去年寫的一篇文章「我們要有愛用國貨的文化」，他談的就是以工業產品為主：「政府應該要有很好的政策，主動地設法使得我們的工業界會試用我們自己生產的產品，很多學校至少願意測試本國的產品，政府要有這種機制，否則我們很多的公司不敢推出比較高級的工業用產品。」這些話，當然也適用於民生商品。

能夠的話，也請盡量不要買中國商品。這個流氓國家，擺明「以商圍政」要併吞台灣、要改變我們所享有的民主開放社會，為什麼我們的錢還要讓它賺？然後還要被它嘲笑？

台灣消費者，我們可以有志氣一點！

（作者為小生意人，新北市民）

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