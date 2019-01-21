自由廣場》網民「肥雪」媒體「助拳」

◎ 鄧敏宏

這樣的場景，你是否十分熟悉，在史蒂芬周的電影《食神》當中，食神落魄時，在雞姊的小吃攤被人痛毆，雞姊護著史蒂芬周到暗巷，打發那些毆打他的人走開，這時肥雪湊了上來說，「讓我打他一拳嘛」。上禮拜，「肉圓爸」毆打母子，母親在旁錄下影片，將影片放上網路，而後網友入侵住家，將嫌犯痛毆一頓，不知有沒有「肥雪」在網友裡面。

近年來，台灣的重大社會事件中，或多或少都看到這樣的場面，媒體未審先判「你後不後悔？」「要不要向被害者道歉」，鏡頭追著嫌犯跑，如果嫌犯淺笑，就說他不知悔改；如果嫌犯抱頭亂竄，就說他不敢面對。家屬、民眾追打嫌犯的畫面在電視上不斷播放，彷彿這樣以暴制暴的模式是被允許的，「義憤填膺」拳腳相向是必然的。

可是，台灣已經是個法治社會，可以透過法律解決糾紛或不法，為什麼要倒退回部落私刑？回到「洗門風」、「遊街示眾」等清末民初才有的場景？

追求正義不代表可以逾越法律，反暴力是文明社會的表現。屢屢用個人憤怒激情凌駕法律制度，加上媒體不知自制反覆報導「助拳」，絕非國家社會之良象。因為，我們要保護的不是嫌犯，而是台灣的法治精神。

（作者為宜蘭社區大學「九一八演社」社團講師）

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