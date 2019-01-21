自由廣場》老師與清潔隊員備詢？ 爛！

◎ 邱士德

高雄市議長要求只要領高雄市薪水的公務員都須到議會備詢，韓市長不但當場應允，還指出基層清潔隊員和教師也不例外，令外界瞠目結舌！

基層清潔隊員和教師要去議會備詢什麼？清潔隊員要被質詢什麼？難道要等著被批收垃圾的時候沒有笑容？還是清潔車沒有「準點」到達？老師要被質詢什麼？為何教材沒選康軒版、不選南一版？社會領域課程多元文化議題教材太多？

基層清潔隊員和教師是「執行政策者」，而非「決定政策者」，到議會備詢的實質意義不大，除非是去作政治秀。因此筆者認為，大可不必。

韓市長不應該政治考量討好議員，卻棄法規與專業於不顧！因為根據「教育基本法」規定，教育應該中立，別拉老師入政治渾水。高雄市教育產業工會理事長劉亞平說的沒錯，不要多了「嘴砲魚」！

況且，如果基層清潔隊員和教師要去議會備詢，那基層員警、廚房廚工等等，只要領公家薪水，是否也該去議會備詢？

這場政治秀，令人萬分遺憾！

（作者為教師，新北市民）

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