自由廣場》朱立倫業配vs.蔡英文網紅

◎ 黃瑞麟

蔡英文總統臉書越來越親民了，走出總統府到西門町吃美食，這是一個好現象，不過，藍媒的評論卻紛紛用了假掰、政客不務正業與一些不認同的酸言酸語，讓筆者嗤之以鼻！

同樣是「微服出巡」，蔡英文走入民間吃美食，與馬英九一日店員的臉書影片，其實多少都為自己加分，筆者也毫不吝嗇的都去按讚與留言稱讚。以前的蔡英文，可沒這麼親民，但如今的蔡英文，走入民間，表現親民點，就要被批評至此；難道就只有蔣經國可以「平易近人」，不同黨的就是假掰？

蔡英文、蘇貞昌與馬英九，都知道善用網路資源來提高人氣，這非常值得鼓勵。總比朱立倫在擔任新北市長時，經常花錢請記者採訪的業配新聞好太多了！筆者數次採訪朱立倫的業配新聞，不誇張，我們記者見面第一句話就是問：你們的也是業配嗎？推銷觀光就算了，連視察登革熱防疫進度也要業配，各縣市政府都會做的，需要業配讓市民看到這一幕嗎？

批評蔡英文與蘇貞昌在搞網紅的，你們覺得善用免費資源貼近民眾比較好，還是撥出許多預算讓記者採訪的業配新聞比較好？將心比心，民眾應該比較希望預算花在刀口上會更好吧！

（作者為媒體工作者，台北居民）

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