自由廣場》為工研院、資策會、國研院喝采

◎ 李復華

中國資訊設備大廠華為，因資安問題遭美國、日本、澳洲等多國禁用相關設備，台灣工研院上週也宣布，若是使用華為手機，將禁止連接工研院的無線內部網路。隨後資策會、國家實驗研究院也跟進，並且全面、深入檢查核心主機和骨幹網路，確定未用華為產品。

對於這三個國內最重要的技術創新單位相繼升高資安警覺，防堵我國尖端技術外流，確保資通產業競爭力，深盼不分朝野政黨放棄意識形態之對壘，能給予鼓勵並支持。

也呼籲蔡總統與蘇院長，國軍保密防諜之教育，以及全民資安宣導，請在政策及預算上投入更多關注。統獨擺一邊，國安最優先，絕對是最多數人民的共識！

（作者任職資訊業，輔導長退伍）

◎ 愚工

中國在去年發布「中華人民共和國國家情報法（2018修正）」，第七條規定：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。國家對支援、協助和配合國家情報工作的個人和組織給予保護。」這一條規定，證明了國際社會疑慮為真，也就是華為用其通訊設備為中國政府提供數據收集與監測等情報工作。

這一條規定，也證明了中國以涉嫌「從事危害中國國家安全的活動」的理由拘留兩名加拿大公民，及日前突然將涉嫌販毒的加拿大公民改判死刑，都是為了拯救「身分特殊」的華為副董事長兼財務長孟晚舟。

又根據《日本經濟新聞》報導，「中華人民共和國反間諜法」在二○一四年十一月通過後，因「涉嫌間諜罪」被捕的外國人數量增加。二○一五年以後，至少八名日本國民在中國被捕，並被判間諜罪。

「情報法」與「反間諜法」明顯是在玩弄「人質外交」，甚至是「行刑外交」，對國際社會耍流氓。這與ISIS的行徑類似，也再度佐證「在極權國家司法是統治者的鷹犬」的說法。

（作者為台商）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/