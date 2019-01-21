自由廣場》看戰鬥機「大象漫步」

◎ 宋磊

元月十六日，位於新竹空軍基地的「第二戰術戰鬥機聯隊」，八架幻象戰機以「大象漫步」的姿態出現在跑道，執行春節加強戰備任務。由於空軍事前邀請媒體參觀拍攝，國人才能看見幻象機隊精實訓練的成果。

大象漫步（elephant walk），來自於美國空軍，簡單說就是多架軍機以最小的間距首尾相連滑行，以便在最短時間內起飛最多架軍機，展現演訓軍力。最早出現在二次大戰時期，現今亦出現在美軍演訓，包括F-16機隊、F-35機隊等。基本上為完成該戰術的演訓任務，至少須具備三個條件，首先是空軍機隊的妥善率必須達到某個水平，才有足夠的飛機進行「大象漫步」的任務演訓。由於過去幾年謠傳幻象戰機妥善率不佳，空軍可能會進行部分機隊封存或除役，後經過空軍與國防部說明後，不但撇清謠言，幻象戰機在空軍的維護下仍舊保持高出勤／妥善率。

第二，空軍能順利完成「大象漫步」的任務，空地勤人員的協調相當重要，包括：事前的機務準備、油料補給、零件保養、飛行員的任務準備等。假使空地勤人員無法完美配合，幻象戰機也沒有機會在國人面前完成演訓任務，這正是所謂「空戰出英雄，地勤一半功」的道理。

第三，一般而言，任何的演訓任務，基本上都會保留預備的機組人員，無論是年度漢光操演，或是各軍種的單方演練，預備機組的待命，代表著這支部隊維持相當高的妥善率，更表示部隊仍有足夠的人力完成各項戰備任務，才有機會完美演出。

空軍這次在國防部的要求下完成演訓，不但代表台灣在空防戰力上仍舊保持高素質，有能力嚇阻中國進犯的意圖。年節將至，國軍依舊辛勤戰備，國人應不分朝野給予國軍高度掌聲。

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）

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