自由廣場》（青年時評）柯文哲忘了邱吉爾警世名言

◎ 林廷穎

近日，台北市長柯文哲在接受電視台訪問時說出了「看到軍購四千億預算，覺得這實在是不得了」的言論，還批評美國「要我們拿扁鑽往前衝，但扁鑽還要自費」。我認為他的說法十分荒謬，因為台灣戰略與交通要衝的地理位置，以及美國綏靖政策的終結、中國因為經濟的衰頹而急需把問題轉移到外部，導致國際模糊空間的縮減，台灣是越來越不可能扮演兩面逢源的投機者角色的。而且，比起中國併吞台灣後帶來的損失與問題，就算是比四千億多的軍購開銷，也會顯得十分划算。

東亞歷史上，自秦帝國以後的大一統中華帝國都是採取「損千邑而奉一城」的中央集權模式，也就是設法打擊、瓦解帝國治下各地區的社會組織與在地勢力，把民眾轉化為便於壓榨與控制的編戶齊民，同時將資源集中於帝都與少數核心區，使帝國可以進行一些「偉大事業」。

因此，台灣人「天生」就應該反抗大一統中華帝國的併吞，因為對大一統中華帝國而言，台灣顯然是不可能獲得核心區或京畿定位。大一統中華帝國如果併吞台灣，必定會先進行一輪屠殺與清洗，以消滅台灣社會組織中的中堅人物，從而達到瓦解台灣本土勢力的目的，就像開墾者把一片森林砍倒清除、變成空地一樣。類似的事，已經在日本放棄台灣之後發生過一次了。

接著，台灣會遭到大一統中華帝國連續不斷的收割，一方面供養帝國中樞，另一方面使台灣維持在資源貧乏狀態，防止台灣本地勢力再生，如同有人時常用割草機清理空地，使那片空地無法再復原成森林一般。

為了避免自己與子孫的未來被斷送，以及防止自己的自由、財產權和命運的主導權操於他人之手，還有不願寶島淪為醜陋又不宜人居的地方，我願意貢獻自己的資源投資於軍事領域，還有在必要時接受軍事訓練。

以現在台灣的處境而言，我認為不肯面對、甚至逃避戰爭的風險，假裝戰爭的風險不存在，是最愚蠢的！戰爭會有死傷沒錯，但是投降中國、受中國統治，風險更大，因為會遭遇到集中營關押、武警鎮壓、線民告密，還有豆腐渣工程、莆田系醫院等種種危機。唯有「出身夠好」、奴性足夠又謹小慎微者，才有可能避開整肅與牢獄之災。

希望柯市長別忘了邱吉爾的名言：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」何況，避開了與中國戰爭，換來的可能是將被迫與更強大的美國為敵。

（作者就讀台灣大學大氣科學系，台東縣民）

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