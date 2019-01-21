自由共和國》林傲霜 ／ 台灣正在淪為中共第五縱隊的「天堂」

資料照。

林傲霜／中國退休醫師

據台灣媒體報導，蔡英文總統一月十日在「調查局」舉辦的活動中致詞時，嚴肅指出：「大陸每年有三百萬人來台，其中有的人意圖做出不利台灣自由民主的事」，「有人會利用交流活動為掩護，刺探或蒐集情報，滲透或吸收人員在台發展組織」。最後更透露去年調查局已「偵破危害台灣安全的類似案件共有五十二起，涉案者一百七十四人」。

熟悉中共邪惡伎倆的人都知道，中共在進行間諜滲透上，無孔不入相當厲害。上世紀國、共兩黨爭奪江山的角逐中，中共利用其地下黨特務使國民黨大受其害。例如當時華北剿共總司令傅作義的女兒都被中共發展成特務，大量盜得其父的重要軍事情報送與毛共。又如國軍高級將領，軍長郭汝瑰竟然就是共諜。國軍名將張靈甫也因共諜作祟而兵敗孟良崮遇害，如此等等不一而足。至於中共地下黨在國民政府統治區內，假扮中立人士，創辦報刊蠱惑人心，煽動學生上街鬧事，乃至策劃暴動，壞事幹盡，罄竹難書。

故今日共諜對台的滲透已是不爭的事實，甚至已滲入到軍中。然而蔡總統此言一出，馬上便有人透過互聯網大放厥詞。直誣蔡總統為「政治操作」，「阻擋陸客」云云。這些人當中，有些人就是中共的網特、網紅，他們利用民主台灣互聯網的自由開放，不像大陸那樣是由官方嚴格掌控監管且實行「上網實名制」，可以隨時對發帖人進行跟蹤、刪帖、禁言、封號，乃至抓捕。台灣的網絡則完全處於自由開放的狀態，於是這幫子人便冒充台灣網民混淆視聽對民眾進行煽惑。而另一方面也還有一些國民黨人，為了想重新上台執政，便不擇一切手段為反對而反對，為取悅中共而反對政府，已是他們的一種「慣性選擇」了。這兩股勢力如此內外結合，實則是為中共諜特的入侵開路搭橋。若長此以往，台灣成為中共第五縱隊活動的「天堂」，還不指日可待了嗎？台灣人，警惕啊！

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