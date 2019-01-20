自由廣場》韓流見真章

◎ 柯汎禧

由於家庭暴力案件，蘆洲、台南分別發生了群情激憤的群眾，糾眾包圍私宅、台南地檢署的情景。無論是否純屬巧合，在短短幾天內，連續發生兩件糾眾包圍事件，而這在過往的台灣社會中應非屬常態。從這種現象中所導引出的徵兆是，台灣民眾的樸素正義感，需要受到政府、司法單位快速的回饋。換言之，民眾對於社會事件的情緒，已不容官僚式的拖延與怠慢。

在高雄市長的選戰過程中，韓國瑜不斷訴諸經濟性的宣傳，而我們不得不承認，「高雄又老又窮」、「高雄發大財」之說，確實以簡要的口號，擊中大部分高雄市民長期飽受低薪之苦的無奈，因此，在韓市府上任之後，韓國瑜支持者與多數高雄市民殷殷期盼的事情，或許是盼望韓市長能夠在短時間內解決產業不足、薪資過低的社會困境。

但在昨日的市政質詢中，韓國瑜卻陳述他在選前所提出的十二項政策中，包含：「全台首富、太平島挖石油、十年人口五百萬人、愛情產業鏈、愛情摩天輪、路平、賭場、低價醫療觀光、北漂青年返鄉、老青共住、開放中資買房、賽馬場」，大多不是在短期內所能達到的政策。同時，能夠在短時間內完成的政策，只有「路平」與「開放中資買房」，換言之，他無法透過自身所提出的經濟政策，在短期內解決高雄的低薪問題。

韓市長對於市議員的回應，恰好呼應了「在時間壓縮的情景下，公部門必須即刻回應民眾需求」的困難與無奈：「才當市長 二十天，感覺好像已經當了二十個月」。但韓國瑜必須思考到的是，他本身即是夾帶著期待與情緒︱能夠在短期內解決薪資困境的期望與情緒而當選，因此，此刻對民眾缺乏耐心的抒發與抱怨，其實無異於瓦解八十九萬的民意基礎。

一般人並不是不能夠同理韓國瑜對高雄市民的牢騷：「大家對我們的期待太高了，所以我心理壓力很大，很擔憂做不好。」或許韓國瑜也從沒想過選前的哄騙修辭，竟讓自己弄假成真，但韓國瑜顯然並沒有抱怨市民的權利，也出現了無能即時回應民眾情緒的跡象。無論如何，韓市長，你的時間不多了。

（作者為研究生）

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