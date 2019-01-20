自由廣場》管不到還叫內政！

◎ 王伯仁

習近平發表「一個中國，一國兩制」談話以來，不但蔡英文嚴予駁斥，美國國安會發言人籲中國「停止壓迫台灣」，美國海軍軍令部長理察森亦當面向共軍參謀長李作成談論美台關係及美國立場。而中國國台辦發言人馬曉光及參謀長李作成回應時，都以「台灣問題是中國內政，事關中國核心利益及中國人民感情⋯⋯」為主軸，結論當然都在推銷「一國兩制」。問題是，機械式的「台灣問題是中國內政」之說法，卻似是而非。

中國及中共政權近十多年來，關於台灣問題的聲明，著重在「九二共識」，即「一個中國」，而逃亡至台灣據地為王的中國國民黨，則以偽造的「九二共識，一中各表」來欺騙麻醉台灣人民，近年在中國步步進逼下，國民黨各山頭都已龜縮剩「九二共識」，而不再談「一中各表」，圖窮匕現。

今年以習近平為首，「一個中國」已不能滿足他面對內部異議之聲所需的安撫力道，他只好把收回香港那套「一國兩制」又搬了出來，說統一絕對不影響台灣人民的生活。習近平號稱有博士學位，把一國兩制搬出來眩惑台灣，是把台灣當幼稚園生，或自表為幼稚園程度？

台灣在國際法地位如何，過去國民黨所強調「代表中國」的說法，已被聯合國及國際現實完全否定，在美國已開始重新檢討「一個中國」政策之際，蔡英文「維持現狀」已不再是明智之策，敵謀我日亟，我豈能「坐以待併」？有志之士，是奮起保鄉衛國之時矣！

（作者為資深新聞工作者）

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