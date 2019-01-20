自由廣場》不能太平洋兩岸一家親？

◎ 愚工

針對蔡英文總統的親美政策，柯文哲日前接受《民視》專訪時，指出親美的風險就如強盜只顧搶錢，沒看到警察一樣。

柯文哲說：「有一個強盜去搶銀行，那當然就被逮捕，送到法院去，那個法官就問那個強盜，你搶錢的時候，沒看到旁邊一大堆警察嗎？那個強盜怎麼回答？他說，我有看到錢，沒有看到警察。是這樣，妳這個理論是對，可是妳忘記還有一個中國。」

先不說，柯文哲把蔡英文比喻為強盜，把中國比喻為警察，是否「比喻失當」？筆者好奇的是，請問柯文哲，親美有如是風險，那麼親中有什麼風險呢？親中的風險就如女子投身煙花巷求生活，一時間三餐是有了，但妳得忍受靈魂被蹂躪，自由被踐踏，若有不從，則須受皮肉之痛。二○一八年十月九日，中國新疆當局公佈通過「新疆維吾爾自治區去極端化條例」，把中共把蹂躪維吾爾人的靈魂，踐踏維吾爾人的自由合法化。根據該條例第十七條規定，「縣級以上人民政府可以設立職業技能教育培訓中心等教育轉化機構和管理部門…」，於是「教育培訓中心」如雨後春筍般地成立，百萬維吾爾人就這樣「依法」無端地被送進去接受心靈與皮肉的折磨。中國官媒《環球時報》去年八月十二日的社評，以「捍衛新疆和平穩定，就是最大的人權」為題，為中國的野蠻行為狡辯，至於這些人根據什麼客觀標準被送入「培訓中心」，為何高達百萬人甚至更多？文章則沒有絲毫說明。面對這個慘絕人寰的事實，請問柯文哲，您有什麼比喻呢？您有什麼看法呢？

（作者從商）

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