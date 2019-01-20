自由廣場》中國官兵抓台灣強盜？

◎ 林志翰

柯文哲談論美、中、台三角關係，針對小英政府的親美立場，竟以「強盜眼中只看到錢，卻沒看到警察」，將台灣比擬為見錢眼開的海盜，中國則比喻為警察。

首先，在中國政治霸凌與台灣內部一堆傾中派政客裡應外合下，台灣哪裡有能力當蠻橫的海盜？台灣有自豪的民主制度，任何軍購案或法案也都要經過國會監督，撒野的海盜怎輪得到台灣？反觀中國，共產黨人治色彩遠勝於法治，柯文哲將中國比喻成執法的警察，舔中嘴臉一覽無遺。

請問，李明哲先生在世界上任何一個有法治的國家會被無端入罪囚禁嗎？如果台灣是撒野的海盜，那些吃喝台灣米的統派人士，還能在台灣這塊土地囂張地揮舞五星旗嗎？那些領月退俸的退休將官，還能正襟危坐聽訓於中國習近平嗎？

將共產極權、恣意妄為的中國比喻成執法的警察，將備受欺壓的民主台灣比擬成海盜，台灣人怎能不憤怒？柯文哲將輿論質疑的聲音，扭曲成有人「興風作浪、見縫插針」，不正是眼中只看到自己美好的典型嗎？

柯文哲所有媚中的言論爭議都是咎由自取，陳佩琪女士認為柯文哲是「政壇受虐兒」，心疼柯文哲「白髮變好多」，倒不如力勸柯文哲放下一切到台東行醫，別那麼委屈。

（作者為教育工作者）

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