自由廣場》募兵制不符國防需求

◎ 劉一德

連續三位總統接力推動募兵制，最後一批義務役男，去年底全數退伍，實行六十七年的徵兵制走入歷史。但以十八萬現役志願軍人，加上僅受過四個月軍事訓練的後備兵力，未來是否足以抵擋世界排名第三的中國武力侵犯，捍衛台海安全，始終是盟邦美國及國內有心者的高度憂慮。

外界對募兵制的疑慮一直沒有停過，美國在台協會官員、國務院官員及智庫，不斷對台灣募兵制提出質疑，認為台灣「缺乏自我防衛的決心，危機意識不夠」。

與美國當年的中國政策思考邏輯一樣，台灣一九八七年解除戒嚴，開始進行兩岸交流，設想兩岸互動後，中國將和平演變，台海不再有爆發戰爭之可能，因此不需要有過多軍隊。加上兩大政黨為選票考量，屈從年輕人抗拒當兵心態，競相加碼縮減役期，最後索性以募兵制取代徵兵制。

豈料三十多年來，中國一手假開放，發展經濟，一手整軍經武，如今病貓養成老虎，對台海、東海及南海常態性軍事挑釁變本加厲，兩岸和平如明日黃花，甚至挑戰美國霸權地位。美國大夢初醒，著手反制，不只貿易戰，印太戰略、台灣旅行法、亞州再保證倡議法，軍艦通過台灣海峽，戰略清楚。副總統彭斯說，「美國視而不見的日子已經結束」，把整個亞太的地緣政治環境，帶回到冷戰時期的氛圍。

不只美國，中國周邊國家無不提高警覺。日本、印度、越南面對中國的軍事威脅，無不積極強化軍備。反觀壓力最大的台灣卻顯得消極。總統老神在在說，徵兵制回不去了；國防部長說，募兵制是政府重大政策，推動決心不會改變。現實的情況卻是，玩數字遊戲或以飲鴆止渴的方式增員，質量都出問題的國軍，令人不寒而慄。

環視全球，為了抵抗環伺的阿拉伯世界，以色列採取男女一致的徵兵制；韓國為了對抗北韓、芬蘭為了抵禦俄國，亦採徵兵制；近年因普廷總統展現擴張野心，瑞典與立陶宛相繼停止募兵制，恢復徵兵制。面對中國強大武力威脅的台灣，竟反其道而行，無視國防戰略需求，將徵兵改為募兵。

誠懇呼籲蔡總統，再思考恢復徵兵制。

（作者為台聯黨主席）

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