自由廣場》設立司法精神醫院

◎ 沈政男

殺父死囚陳昱安日前在台北看守所內以橡皮筋自縊而死，如果他生前住在司法精神醫院，而非一般監獄，就不會發生此等憾事，因為橡皮筋是精神病房的「違禁品」，必須接受嚴格管理。

陳昱安為什麼應該住在司法精神醫院？因為一、他罹患思覺失調症與憂鬱症；二、他生前老早有嚴重的自殺傾向。陳昱安的案件從案發、審判，一直到在獄中過世，是徹徹底底的悲劇，他根本就是一個長期罹患嚴重精神疾病的人，從來沒有前科，就因無業在家屢遭父親責罵而殺父，如果他當初接受夠好的治療與復健，能夠就業與融入社會，就不會犯下人倫慘案。

陳昱安犯案以後，法院曾讓他接受數次司法精神鑑定，有的鑑定醫師不能肯定他有沒有罹患精神病，有的則認為雖罹患精神病，但辨識與行為能力未受損，莫衷一是。此外，陳昱安的精神症狀內容確實與殺父行為無直接關聯，但長期罹患精神病所造成的情緒與衝動控制減弱，卻未能得到鑑定醫師重視。如果台灣有司法精神醫院，便能讓他住院接受長期觀察，有助於釐清犯案時的精神狀態。

台灣在二○○九年採納兩公約，而陳昱安的案件發生在二○一○年，照理說應該適用，然而法官在判刑時只論述「非罪大惡極不能判死」，卻忽略了「精障不得判死」的要求，顯然與後續類似案件的判法出現落差。「精障不得判死」的精神，在於即使犯案時行為能力正常，而犯案後處於精障狀態，依然不得執行死刑，也就是說陳昱安雖經精神鑑定，認定犯案時未受精神病影響，但如果他入監以後可確認罹患精神病，便不應執行死刑。

重刑犯雖然罪大惡極，但如果罹患精神疾病，於坐監期間也應保障其接受醫療的權利，然而以台灣目前的監獄醫療環境，根本難以提供充足的精神醫療。陳昱安犯案前早有憂鬱傾向，坐牢後情緒依然不穩，才會尋短，如果他曾經接受充足的精神醫療，或許就不會出現此等憾事。要提供精神病囚犯夠好的精神醫療，唯有設立司法精神醫院。此外，目前法院都將需要保安處分的精神病囚犯委託給精神科醫院，但這些醫院根本難以承擔這類司法任務，應改由專責的司法精神醫院來收治。

（作者為醫師）

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