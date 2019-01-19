自由廣場》愛兒護兒學學新住民

◎ 尤英夫

貴報報導，近年來一再傳出虐童案，國內平均每五分鐘通報一起家暴、每十五分鐘一起兒虐事件。最近一次是台南市一歲六個月女童因哭鬧打翻牛奶，弄破保養品遭母親責打。甚至表姊、表姊夫和表姊夫男友人都動手致死。最後少年法庭裁定收容生母，收押表姊等三人。對於專注照顧跨國婚姻家庭及其子女的賽珍珠基金會來說，簡直不可想像。

嫁來台灣的新住民，對於其所生的兒女幾乎無不全心全力照顧。我陪社工曾看到八歲與十歲的女孩在不到六坪房內遊樂。越南母親說，她們的房東將房子隔成五間，租給女生。由於小孩會吵鬧，隔壁房客責罵小孩。她出面保護，必要時也要拚命救她們。她的先生已死，台灣阿公阿嬤都不要她們。曾有一碗麵三人吃的過去。在離開時我要給一千元（後來社工督導還說這樣做有違社工倫理之嫌），她婉拒，很有骨氣，對於我們的基金會照顧感謝萬分。這只是一個令我感觸很深的案例。

這些嫁來台灣的新住民由於人地生疏、話語不通、包括飲食習慣等不同文化衝擊，又在很短時間內生小孩。除了小孩，可以說無處寄託。因此絕不可能有兒虐的事情。

對於兒虐，因為社會大眾空前的憤怒，有人主張加重刑罰。其實，法律不是萬能，政府也有強化社會安全網計畫。我們需要的，不是要替天行道事後的私刑，而是每人都是雞婆多管閒事，親戚或鄰居或同儕或朋友都是很好的伸張正義者。

（作者為財團法人台北市賽珍珠基金會董事長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/