自由廣場》打出來的施暴者

◎ 林瑞霞

最近發生幾起家暴甚至虐兒致死的事件，除了譴責暴力，自以為是的正義，更值得思考的是：這些施暴的當事人，他的生命成長歷程發生什麼事？沒加辣椒而施暴的爸爸提到：他的成長經驗也是這樣遭受暴力！有事沒事小事，就是「打」！

在十七歲小媽媽和三個大人聯手虐兒致死這個案件，就更值得我們分析探討。

台灣教育現場存在許多有形和無形的暴力—有形的暴力如體罰；無形的暴力最明顯的就是常以成績論學生好壞，並以此標籤學生，讓學生無法感受生命的愛惜和尊嚴！這是許多放牛班、成績不好的學生共同經驗！

雖然教育部三令五申不准體罰，但體罰事件仍然層出不窮；雖然教育一再強調有教無類，但不當的歧視仍處處可見。前天，高雄人本教育基金會來嘉義啟智學校舉布條抗議：該校兩名林姓導師長期對學生施虐：逼食朝天椒、叫學生頭戴著紙尿褲上課一整天、在跑步機上連跑兩節課，還刻意將跑步機速度加快……本來父親還不相信，直到孩子回家拉肚子拉出整條的朝天椒、孩子回家喊腳痛，父親細看才知道孩子整條腿肌肉僵硬……父親哽咽地說「若不是及時發現，也許孩子得了橫紋肌溶解症，甚至怎麼死的都不知道！」

今日父母，昔日兒童！筆者所以不厭其煩地陳述這起事件，不是故意渲染為「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」，但吾人真的必須正視教室正在發生的「暴力」事件！這些暴力事件不是坐等它成為社會事件，然後再來痛心，或採取不足取的私刑正義！以嘉智這件事來說，吾人要問的是：學校行政領導在哪裡？學校的其他老師，尤其教師會在哪裡？家長會呢？如果這些大人有正義感又怎能坐視這樣的暴行長時間存在校園？這才是真正的及時的正義！

今日教育，明日台灣！社會快速變遷，導致許多家庭功能不彰這是事實，但學校教育若真的落實生命教育、肯定多元適性發展，願當孩子的貴人，以愛平等尊重善待學生，這才是遏止暴力的根本之道。

（作者為退休教師）

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