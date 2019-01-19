自由廣場》小英兇巴巴？ 柯Ｐ軟趴趴？

◎ 陳和文

台北市長柯文哲接受電台專訪時，針對台灣與中國緊張關係，他批評民進黨政府「兇巴巴」，後面怎麼談？就蔡英文政府的親美立場，他以強盜搶銀行，比喻台灣向美國爭取資源，如同「強盜（台灣）眼中只看到錢，卻沒看到警察（中國）」。柯事後否認蔡過於親美，表示兩邊當中要求一個平衡，都要看一下。

眾所周知，柯文哲自從騙取民進黨支持者選票當上台北市長後，對於兩岸關係的態度明顯向中國傾斜，不但拋出「兩岸一家親」的論述，只要涉及中國議題，柯都會四兩撥千斤，從來不敢對中國有激烈的批判，國民黨至少還在高喊「一中各表」，柯Ｐ可能是目前中國最喜愛的台灣政治人物。

殊不知，中國對台灣的打壓與矮化，不但沒有停止過，而且變本加厲，習近平提出新九二共識，咄咄逼人的談話，引發台灣人民群情激憤大反彈，只有柯Ｐ仍是老神在在，完全不受影響。

看到蔡政府與美國建立友好關係，一起反抗中國的霸道及對台灣的欺壓，柯Ｐ終於忍不住替中國說話。但此種行為，不啻是看到強盜胡作非為搶自己的錢，卻不敢主張自己的權利，荒唐至極。

（作者為公務員）

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