自由廣場》虐童案標準作業流程

◎ 楊永年

台南虐童致死案引發民眾憤怒，有人認為應提高刑度以遏止虐童案的發生，也有人認為社會安全網破了，因此失去了對社會安全網的信任與信心。虐童案發生的原因是多元的，除了生父母本身必須負最大的責任，接下來還有生父母的生父母、學校、衛生局（婚前衛教、產後高風險嬰兒追蹤）、教育局（教育政策）、鄰里長、社會局（社會安全網建構、家庭輔導與協助）、KTV業者（帶嬰幼兒進入KTV有問題，業者應通報）、刑事司法體系等，都是重要因素。因此，如果社會關注的是如何究責與處罰，只能在末端的刑事司法位階找尋解答，忽略了系統與問題解決思維。提高虐童案當事人刑度不是解決虐童問題的唯一方法，因為這些潛在虐童的「嫌犯」不一定知道或了解法律與司法系統。

試看，女嬰母親十七歲，生下女嬰時僅十五歲，生父又無固定職業與收入（連一萬元生活費都付不起），加上去年九月離婚。官方（社會局）認定有外婆協助照顧，所以降低風險「評等」，因此忽略了啟動社會安全網，以及提供協助或服務。檢討整個作業流程，雖然社會局有「錯」，卻不應承擔所有責任，因為諸多風險訊息可能散在各政府部門（鄰里、家庭或親朋網絡），縣市社會局不一定擁有這些「關鍵資訊」。所以筆者不認同以「追究責任」的思維，而是應強調如何避免錯誤重複發生檢討與反思這起個案。否則社會局承辦人員只會以「退縮」的方式因應，反而造成社會安全網的功能進一步弱化。

再者，各縣市政府（社會局）已有一套「標準作業流程」，進行相關高風險家庭的認定。只是，如果認定高風險家庭會「增加承辦人」工作量（或加重其他社會安全網絡人員「工作量」），仍可能出現推諉卸責的問題，並進一步出現社會安全漏洞。因此，在考量或認定高風險家庭的過程中，同樣應善用（通訊）科技，與簡化工作（結構）流程。並以連結與結合民眾（非營利、社福團體）組織的力量，問題才會有解，也才能營造「社會安全」的氛圍。因此，如何結合資訊科技，蒐集風險家庭關鍵資訊，是未來政府（社會局或跨局處）與社會團體的挑戰。再詳細論述，高風險家庭認定存在諸多「不確定」性，這不確定來自於風險資訊存在動態性。因此如何認定高風險家庭，以及蒐集高風險資訊，也就必須有動態的思維。或者，政府（社會局）如何（在不影響「個資保護」的前提下）立即有效獲取這些高風險家庭的關鍵或動態資訊，是（社福系統）社會安全網能否發揮功能的重要因素。

社會安全網漏洞，必須想辦法蒐集關鍵或動態資訊，並以動態方式定義風險家庭。目前能做與應做的是，透過這起個案的檢討，檢視「高風險」個案的處理機制與流程，並檢討可能發生風險資訊不足與造成社會安全網漏洞的原因，避免類似風險或問題發生。也就是結合社福專業領域與資訊科技專業，讓風險資訊能在社會安全網順暢流通，才能避免虐童案件重複發生。

（作者為國立成功大學科技治理研究中心主任）

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