自由廣場》愛河、愛情與跳河

◎ 施明雄

前幾天高雄市長韓國瑜親自赴台北，邀請知名的愛情劇作家瓊瑤擔任無給職愛情產業顧問，她在媒體前說希望高雄能蓋愛情公園拍電影，難道她不知高雄已有太多的公園？她的出現惹來眾多韓粉也在網路酸言譏諷：指她是搶人丈夫的小三。這個世界不管生活圈或政治面，存在著正反黑白的雙面，每一方面講話，另一方面必有相反的言辭對待，現實的世情。

同時段，高市觀光局長潘恆旭揚言將在二月十四日西洋情人節，舉辦廿五名男情人跳愛河向女情人求婚的實況，以吸引觀光客為高雄發大財。然而這噱頭卻引發多元化的反應，更有精神科醫師在媒體公開駁言，認為不是很正確的倡導，甚至說可能是對昔日跳愛河自殺者家屬的再度傷害。

一九五八年，筆者母親在高雄火車站前經營明春旅社（也是我們好幾十人被白色恐怖叛亂的所在），有兩個青春美麗的妙齡少女，其中之一因為貧窮，遭受黨國軍中樂園人口販子迫害，相偕投愛河自殺的悲慟故事。

旅社營業多年了，五七年有位楠梓區窮困蘇姓農夫把他女兒阿梅送到旅社來當女傭，負責煮飯洗衣打掃工作，月薪三百（跟同時的少尉官收入差不多），她工作勤敏笑口常開，後來聽說和隔壁飯店小開阿文偷偷戀愛了。

不久旅社來了一位新女中阿玉姨（日治時期的稱呼，即今日的服務員，無工資，收入靠旅客的小費，但月收入都超過一千，比公教工都好），她隨身帶來一個十七、八歲的養女英珠，英珠長得秀麗端正，她常幫阿梅做家事，兩人成為好友，住同一房間。

那年放暑假我回家，看到英珠不時和她養母吵架，最後痛哭流涕回房鎖門，不飲不食。我私下問母親，才知道阿玉姨好賭，欠了二萬元賭債被人催討，最近有專門替國民黨軍中樂園收購軍妓的人口販子上門找到阿玉姨，想用十萬元買英珠十五年的人身自由權。阿玉姨沒有英珠的同意便答應，可是意志堅定知道廉恥的英珠果敢反抗，死守房門不出。

這幾個月和英珠結成閨密的阿梅，也常趁人不注意時替英珠送食物。阿玉姨認為養女英珠堅持不到幾天，一定會乖乖地屈服。然而有天上午，突然有兩個警察慌慌張張進來，高聲說：「誰是老闆？你家有沒有走掉二個女孩？」此時才發現阿梅房內空空無人。「你們誰是女孩的親人？快跟我們去愛河認人！」母親和阿玉姨坐上三輪車，跟在騎腳踏車警察的後面，我則騎車隨後趕去。

愛河旁圍著一群人，我隨著警察和母親、阿玉姨的身後擠進人群，警察掀開草蓆，驚見阿梅和英珠雙人手纏著紅布條，已經僵硬地躺在愛河草皮上。後來檢屍結果，阿梅身懷四個月身孕，鐵定被飯店阿文始亂終棄，追究後阿文賠償一些錢給蘇家，也負責埋葬費。可憐的英珠卻白白死在黨國威嚴產物軍中樂園人口販子和養母的脅迫下。

今天的愛河，能用愛情鋪出發大財的路？別痴人說夢話。

（作者為政治受難者）

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