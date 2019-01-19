自由廣場》清潔隊隊員備詢

◎ 黃雅仕

韓國瑜在議會答詢時指出，所有領市府薪水的公務員，若議會有需求，都要到議會備詢，甚至連清潔隊隊員和教師也不例外。如此言論足見韓市長不僅對議事規則不熟悉，更未考慮高雄市政府所屬員工之立場。

從法規面來看，高雄市議會議事規則及高雄市議會市政質詢辦法等規定可知，議員質詢的對象為市長、各一級機關首長及相關業務主管，另需列席備詢者亦尚不及於承辦人，更不包含教師與清潔隊隊員。韓市長一口說出讓教師與清潔隊隊員到議會接受議員質詢，似乎是對法令認知不足。

再從行政倫理來看，議員質詢對象為市長、所屬機關首長及單位主管。審其原因，行政事務之推行及公共政策之訂定，蓋須由首長同意後方可推展或施行，首長對受質詢內容應有相當程度之了解。再者，若由基層公務員接受質詢，不僅架空市長或其機關首長，更可能因為承辦人辦理相關業務未甚熟稔或僅承辦部分業務，致使說出不甚完整之內容；此外，基層人員是否足以代表市長或機關首長發表言論，恐怕亦有待商榷。

（作者為公務員）

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