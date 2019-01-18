自由廣場》情緒管理這堂課

◎ 黃彩玉

近年來打開電視，常常看到許多令人辛酸，但是我無能為力的受虐事件，更有嚴重對自己的親人，子女虐死或同歸於盡的慘絕人寰令人哀痛的事件。理由無他？唯情緒失控使然。

所以「情緒管理」是刻不容緩的課程，的的確確是從小就要有好的開始，更要活到老學到老，學會快樂的迎接每一段人生旅程。

在孩子出生之前就要學著如何當新生兒的父母，小孩哭鬧如何處理？絕對是初為人父母者必須學習與忍耐的，因為我們也是這樣折騰父母長大的。

幼兒園與小學的老師，必須先學會自己的「情緒管理」，懂得孩子的需求，告訴孩子在團體生活中，學會如何尊重自己與尊重他人，要孩子學會共同合作與共同分享。勇敢地學會照顧自己的身體，不貪圖小便宜，不害人也不可當受害者，學會快樂的做自己，讓每個孩子學會勇敢表達自己的意願，大家集思廣益一起來討論，提出各種想法、作法，訓練孩子的民主素養，遇到問題時要如何來解決，養成勝不驕、敗不餒的運動家精神，坦然面對人生，當然也可以檢討改進，讓下次變得更好。

如果在小時候給他們學會了情緒管理的方法與態度，相信長大之後的他們就比較不會隨便動怒，生氣前先停格一分鐘，放下拳頭兩手一攤，舒坦多了。

至於在司法方面，期盼，法官大人們，對於那些失去人性的人，應該給予嚴厲的懲罰，絕對不可姑息養奸，期盼我們共同努力，使社會更和諧、更美好。

（作者為退休教師）

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