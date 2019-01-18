自由廣場》口譯哥若在T公司

◎ 林尚榮

口譯哥任用如果發生在企業界，會是怎樣？從這個角度觀察，或許有助於釐清爭議。

Ｔ公司是一家公開發行的公司，其銷售組織有外勤與內勤。外勤根據行銷策略，負責市場開拓、客戶關係經營，並承擔貨款安全與業績責任；內勤負責外勤在執行上述業務時的相關書面作業，並隨時與生產部門的排程單位密切聯繫，以切保交期的準確。

在待遇上，外勤遠高於內勤，並享有配車。內勤只要考績連三年甲等以上，並通過一項個性測驗，就是外勤候選人；遇到外勤出缺，或其編制擴大時，年資最高的候選人就優先派任。

Ｔ公司的產品送交客戶後，有關售後服務、疑難排除等，另由其品服部門負責。

上個月，最大客戶Ａ的採購部門密會銷售主管吳，希望窗口（外勤）能改由品服員趙某擔任，理由是互動中，他的積極性、溝通能力與服務態度，遠遠過之。

吳詢問人資部門相關規定，發現十四年前就有規範，外勤人員得由資深內勤擇優升任，但若有特殊專業或客戶需求（如曾有客戶要求懂日文又有化工背景），可由非內勤人員轉任，其比率不得超過外勤員額總數的二十％，此限制是為了激勵內勤，做好綠葉的陪襯（服務客戶），將來就有機會成為紅花。

Ｔ公司的ＣＥＯ很快就批准了這項任命，因為趙某是他面試進來的，短暫共事過，彼此有高度互信，而Ａ是最重要的客戶，既然他們認同趙，樂見其成。再者，同業大咖Ｃ公司一直放話想購併Ｔ公司，公司少數外勤過於悲觀，常自我設限，「我這樣在市場上衝撞，會不會得罪Ｃ公司」，他迫切希望有更勇於任事的人加入銷售團隊。

趙員才三十一歲（雖然業界有人在這個年齡就當了部門大主管），在論資排輩的Ｔ公司仍被視為搭直達車，而在講究學歷等同能力的文化中，趙雖不錯，但也不是頂尖，無法加分，甚至被質疑。於是公司內部似是而非的言論不斷：趙的資歷不足，嚴重破壞公司的銷售體制，要知道一個內勤要歷經多少年才能轉任外勤，而且要通過種種關卡；趙的月薪增加多少？是一般操作員的多少倍？公司外勤待遇是不是偏高，該檢討了。

這些「低層次思考」到處瀰漫著Ｔ公司，有建設性的課題、意見被口水淹沒；這樣的場景，不也正是台灣此時社會氛圍的寫照。誰在帶風向，洗腦芸芸眾生？美國智庫學者葛來儀（Bonnie Glaser）稱，「對趙的攻擊毫無根據，台灣（特定）媒體在其中扮演了可恥的角色」，一語中的。

（作者為上市公司高階主管）

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