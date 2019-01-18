自由廣場》虧您還當過總統

◎ 陳茂雄

賴清德在卸任後拋出憲改議題，認為可以讓立委兼任閣員，也就是將政府體制改為內閣制。馬英九立即回應表示，若改為內閣制，直選總統的意義就不大了，只是大家抱怨總統有權無責，而閣揆有責無權，因而提出「對立法院負責的總統制」。

馬英九是法政科系的博士，又擔任過總統，對政府體制完全不懂，又不加緊學習，難怪國家一團亂。哪來對國會負責的總統制？總統制的特色是行政與立法分立，由人民個別選出執掌行政權的總統及負責立法權的國會，總統及國會議員個別向人民負責，怎麼可能是總統向國會負責？

內閣制國家，人民只選國會議員，不選行政首長，而由國會多數黨組內閣，內閣由國會產生，國會更可以倒閣，所以內閣向國會負責，不是直接向人民負責，國會議員才向人民負責。台灣是行政與立法分立的國家，行政與立法各自向人民負責，賴清德是主張將政府體制改為行政向立法負責的內閣制，馬英九卻提出無厘頭的體制。

馬英九表示目前的體制，總統有權無責，閣揆有責無權，不知他根據什麼？或許他認為閣揆需到立法院備詢，總統不必，所以總統有權無責。留學美國的馬英九是否知道，同樣屬行政與立法分立制度的美國並無質詢制度。本來台灣的體制也不應該有質詢制度，因有特殊背景才產生質詢制度，只是它與內閣制的質詢制度完全不同，後者代表內閣向國會負責，前者只是接受國會監督而已。

台灣的政府體制是由中國的體制所衍生，一九三六年公布的《五五憲草》是標準的總統制，只是一般民主國家的國會有監察權，《五五憲草》的監察權卻獨立在監察院，「政治協商會議」擔心產生強勢的行政單位，在一九四七年公布的《中華民國憲法》因而增訂質詢制度以監督行政單位，它是接受「監督」，不是「負責」。

至於總統有權無責更是外行話，台灣總統的責任與美國總統一樣，都不必備詢，但權力比美國總統小太多了。美國總統對國會的決議有否決權，國會若要推翻總統的否決，需參、眾兩院都有三分之二以上的議員維持原議，也就是任何一院只要有三分之一議員支持總統，否決就成立。台灣的「覆議」表面上像總統制的否決權，只是只要有二分之一席次的立委就可推翻總統的覆議。台灣總統的權力比美國小太多了，哪來有權無責？

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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