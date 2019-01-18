自由廣場》私刑 正義 兩碼子事

◎ 郭翰林

虐童案及因肉圓未加辣而施暴親兒等事件引發眾怒，鄉民不只肉搜、到場聲援，甚至到場毆打施暴者，且透過直播等網路傳播，不論是圍觀或助陣的鄉民也多到警察不得不出面處理。似乎，鄉民的私刑正義正在悄然成形。

這種一呼百諾的效應，除了彰顯人們對正義的渴望之外，更凸顯了司改成效不彰，與其耗時期待司法維繫正義，爾後又落空的無奈與憤怒外，不如直接動手私刑來得痛快淋漓。因此，儘管私刑本身就違法，卻總能一而再、再而三的上演並贏得讚聲的主因。因為鄉民宣洩的不只是對施暴者的不滿，也是對司法不正義及公權力不彰的不滿。

私刑固然違法、以暴制暴更屬不該。但，孰致之？又孰令之？執政者當審慎因應，不以事小而忽之，莫忘二○一○年九二五白玫瑰運動。除了積極加強民眾的法治觀念之外，更該好好徹底司法改革，該修法就修法，不管是刑責的增加或是汰除不適任法官等。已經八年多了，當年運動的訴求落實了多少？改進了多少？而台灣的社會安全防護網又建置或落實了多少？

其實，私刑完全不代表正義，但「私刑正義」可以被合理化到不斷上演，那不僅僅是法治教育的問題，更是公權力崩解的問題。執政黨，拿出魄力對症下藥，加速汰除不法、不適的司法人員吧！讓私刑歸私刑、正義回歸正義，別讓台灣的正義只能在街頭伸張！更別讓台灣的民主法治簡化成群打腳踢的模式！在流行接地氣之際，正義不該淪為私刑正義，司法也該徹底改革，成為真正的正義防線！

（作者為加拿大台僑）

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