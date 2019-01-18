自由廣場》台灣過勞國道

◎ 陸裕麟

去年內政部增列國道警察危險加給每月五○六一元草案，卡在行政院人事行政總處，打回票的理由是避免刑警要求攀高效應，坐實官僚心態。最後在公文往返加以一行人上國道體驗警察同仁執勤的高危險環境後，才妥協在每月加給三千元。

農曆年節國道運量的高峰期過後，緊接而來的是各政黨的總統初選，隨著卸任正、副元首增加，國道警察特勤的次數也越來越頻繁，一次特種勤務約要出動六部以上車輛，十二人以上警力，勞師動眾，尤其北部大隊一天幾十趟特勤是家常便飯。

有警衛對象可能盛情難卻，不按表操課又時常臨時變更行程，到崗的紅斑馬在交流道口或避車彎常常一等就是一兩個鐘頭，要不就是拼緊急到崗，排擠正常勤務。如果特勤時段一般民眾在國道上發生事故，巡邏班處理不來，民眾就只能在現場等待，徒增危險。

國道警察屬警察專業單位，多是受訓成績優異的同仁分發，卻時常在人力資源配置上面臨極端狀況，雖然超勤加班亦有加班費，但報到頂就是一萬七千元。「新鮮的肝」不分行業，資淺的菜鳥時薪很低，幾乎不可能報滿，資深的同仁卻又時常超勤超過上限，形同做免錢。

趕在賴揆卸任前將每月加給定在三千元，相較於內政部原始版本，一年少了兩萬四千多元。近十年國道警察的「員警執勤身亡發生率」為千分之五．二六，是六都平均發生率千分之二．二五一倍多，國道警察犧牲了多位優秀同仁生命，才換來減半式加給，對提振士氣的效果無疑大打折扣。

（作者曾任國會助理）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/