自由廣場》虐童事件治本之道

◎ 沈政男

連續虐童事件，尤其兩歲女童被虐致死一案，引爆台灣社會抗議浪潮。眼見幼童受虐難免義憤填膺，但要有效減少虐童事件，光靠激情胡亂提議，比如「虐童致死須判死刑」，根本無濟於事，因為虐童致死，絕大多數都因失手或疏忽，難以科以蓄意致死的重罪。

現在該做的，必須先把台灣每年發生的約二、三十件虐童致死案，每件逐一探討發生原因，再找出共通的危險因子，才能談預防之道。其實光是二、三十件這樣數字就很有問題了，因為美國一年發生虐童致死一千七百多件，以人口比例推算，必須懷疑台灣根本低估了。

如何預防虐童事件，國外已經探討很多，值得台灣參考。首先應該提升對於經濟困難家庭的支援，以此次虐童新聞的十七歲媽媽來說，何以她會住到親戚家，導致幾個人一起虐童？難道不是因為年輕媽媽離婚了，又與娘家處不來，自己又無法獨力謀生，才住到親戚家？如果對這樣的年輕媽媽能有經濟補助，就可減少閒雜人等的影響。

再來必須關注伴隨青少年懷孕而來的諸多問題。青少年懷孕對於母親與孩子都是嚴苛挑戰，在他們還沒懷孕之前，就應給予教育，告知他們青少年懷孕與生子的可能壓力，而在懷孕與生子以後，更要提供諮詢與輔導。以新聞中的母親來說，當初懷孕是否非預期？如果孩子不被期待，當然對母親來說是一個負擔。十七歲媽媽生子以後，如果自己身心不成熟，也無法照顧另外一個個體，這時便需要外界協助。針對這類青少年生子，特別是低社經族群，主管機關可囑咐醫院通報社政單位，並列為關懷對象，持續追蹤母子狀況。

虐童事件常因幼兒哭鬧而打人，從新聞報導也可知，十七歲母親打死了小孩還不知，可見育兒知識極度缺乏，因此針對這類青少年生子，應提供育兒課程，讓他們學習如何面對孩子與自身的身心狀況。

不少青少年生子乃出於意外，如果無心養育小孩，其實可以給人收養。荷蘭研究發現，養父母虐童頻率遠低於一般父母，但台灣的收養制度與收養風氣還不夠普及，如果新聞中十七歲母親想要讓孩子出養，也不容易達成，值得台灣社會繼續努力。

（作者為醫師）

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