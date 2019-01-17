自由廣場》非洲豬瘟境內防疫 蘇內閣宜儘早籌劃

◎ 賴秀穗

二○一九年一月二日路透報導，在黑龍江一個7.3萬頭的養豬場，感染非洲豬瘟，開始約有四千多頭豬發病，後來幾乎全數死亡，全場豬隻遭到撲殺，這個豬場是屬於丹麥人投資的歐亞集團所有，該場在2016年建立，有1.5萬頭的種豬，預計每年要生產38.5萬頭豬。報導也指出中國有更多的企業養豬大場，陸續感染非洲豬瘟，疫情越來越嚴重，已經衝擊到大小養豬場、屠宰場、飼料廠及整個養豬的生產線，有部分地區已經缺少豬肉的供應及肉價已上漲。

一個豬場若有一頭豬感染非洲豬瘟，全場的豬都會感染死亡，豬場的大小會影響感染死亡的時間，一個一百頭的豬場，約一週內全部都會感染死亡，一千頭的豬場約在一個月內都會感染死亡，一萬頭的豬場約在一個半至二個月內都會感染死亡，將無一倖免。也因此，感染非洲豬瘟的豬場，必須按照世界動物衛生組織（OIE）的標準處理方法：撲殺全場豬隻並在當地焚燒或掩埋，以防病毒的外洩，周圍三至五公里內飼養的豬隻，還要禁止移動一段時間，這樣才能控制非洲豬瘟的擴散及蔓延。

中國去年八月三日發布在遼寧省爆發非洲豬瘟，不到半年時間已傳播到幾千公里外的24個省份，幾乎全中國都淪陷，顯然地，中國沒有按照OIE的標準方法，來處理非洲豬瘟感染的豬場，反而把感染的豬隻運送去屠宰販賣或加工，在運送途中到處散播病毒，導致疫情急速擴散，中國如果要控制非洲豬瘟的快速蔓延，一定要嚴格遵照OIE的方法來處理非洲豬瘟感染的豬場。

中國約有八千多萬的養豬戶，在養頭數約有四億三千多萬頭豬，中國人以豬肉為主要的肉類來源，每年每二個人需要吃一頭豬，每年的豬隻需求量在6.5億頭以上，自產的豬肉已供應不足，部分需靠進口。非洲豬瘟入侵中國，目前官方的疫情資料，約有八十多萬頭感染遭到撲殺，實際數目應高出很多，依專業的推測，應該有數千萬頭豬遭到感染撲殺，而且疫情正在擴散中。

非洲豬瘟對中國的養豬及相關的產業、民生及國家經濟將會造成嚴重的衝擊，在2019豬年中，會有很多養豬及相關業者破產，並要靠大量進口豬肉來供應民生的需求。

非洲豬瘟在中國的傳播蔓延正處於高峰期，這個高峰期可以持續好幾個月，甚至一年以上，鄰近蒙古國已淪陷，據說東南亞有一個國家也爆發非洲豬瘟，台灣能倖免嗎？海關夾帶中國的豬肉製品不斷被查出，帶毒的海漂死豬已靠岸及每天有上千旅客來往兩岸，這些防疫的漏洞，又如何能堵住頑強的非洲豬瘟病毒的入侵呢？

台灣的防疫單位應該有所準備，如果海關邊境的防堵失守，境內的防疫就要立刻啟動，最重要的，養豬業者要時時刻刻注意豬隻的健康，如有不尋常的豬隻死亡，要立即通報防疫單位，千萬不可把病豬運出豬場，並配合防疫單位的快速處理，把非洲豬瘟感染場的全部豬隻撲殺焚燒，將病毒就地消滅。

為了台灣的養豬產業，這是一場長期的防疫抗戰，並且全民要一起參與才能防堵非洲豬瘟的入侵。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

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