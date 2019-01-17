自由廣場》潘部長可學朱立倫…

◎ 黃帝穎

監察院日前不分藍綠監委，通過管中閔彈劾案，認定管中閔擔任政務官乃至機關首長期間，違反公務員服務法第十四條「禁止兼職」規定，透過匿名常態性為週刊撰稿，獲取每月五萬元的兼職報酬，違法事證明確，讓馬總統提名的監委也贊同彈劾。

除了管的彈劾案將移送公懲會懲戒，最重得「撤職」管的校長職務外，主管機關教育部依法得「解聘」管中閔校長職務，亦得在公懲會審議前，依法對管「停職」，僅提供法律依據，供潘部長卓參。

依據教育人員任用條例第三十一條第一項規定，「具有下列情事之一者，不得為教育人員；其已任用者，應報請主管教育行政機關核准後，予以解聘或免職：十三、行為違反相關法令，經有關機關查證屬實。」亦即，管中閔違法兼職，事證明確，經監察院彈劾通過，即管行為違反法令，經有關機關查證屬實，應予解聘或免職。

更明確的是，同法條第三項規定「第一項教育人員為校長時，應由主管教育行政機關予以解聘」，管中閔為國立台灣大學校長，依法主管機關為教育部，教育部在監察院不分藍綠通過彈劾案後，依法得「解聘」管中閔。

至於教育部是否需等公懲會決議（相當於司法判決）後，才能解聘或停職管中閔，法律上並未限制教育部執法。舉例來說，朱立倫市府對於新北市爆發校長涉入營養午餐案，亦未待司法判決，新北市教育局即依法停職涉案校長。也就是說，教育機關執法，無需待司法判決。

台大校長違法被彈劾後仍穩坐高位，會給社會何種示範，請教育部慎思。

（作者為律師，永社副理事長）

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