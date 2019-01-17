自由廣場》（金恒煒專欄）「不要臉」的管中閔及其他

政務官管中閔「違法兼職」， 監察院通過彈劾案。管爺顏面盡失是咎由自取，更嚴重的是禍延台大；台大出現史上第一位被彈劾的校長！嗚呼哀哉台大，尚饗。

「知恥近乎勇」？不然。過氣政客馬英九痛批監委「非常羞恥」，國民黨立委費鴻泰則怒罵「不要臉的英系監委」（按：難道不知道馬系監委也投贊成票！？）「不要臉」的明明是管中閔，監委依憲法行事有什麼「不要臉」？不過是「一群」不要臉聲援「一位」不要臉。真是「袂見笑」！

監委指控管中閔違法兼職，事例多多，有的已過追訴期（按，可見其穢史多而且久）。審查會依「公務員服務法」僅處理管爺在政務官任內的非法劣行。拿出來的鐵證有二：一是錢。管爺持續透過匿名方式，常態性在《壹週刊》撰稿，每月獲取五萬元，一年六十五萬固定稿費報酬；二是聘約。《壹週刊》回復監察院公文，證實雙方有「口頭約定」。

固定寫社論是不是兼職？銓敘部有函釋云，只要「持續的、固定的、長期的」就構成兼職要件；這是「外部／外緣」證據。不可動搖的鐵證在媒體組織的內證。媒體的最高言論機構即「主筆室」，設總主筆一人，主筆若干人，主要從事社論等撰述，有的要參加主筆會議，有的不必（按《紐約時報》的社論委員會有單獨辦公室）。「主筆」顯是職務名，工作是主「筆政」，所以主筆是社內工作人員。

其次，「主筆」不見得有聘書，筆者出任過至少三、四家媒體主筆，全屬「口頭約定」。主筆固定供稿，題目或指定或自訂，不一。社論代表社方不代表作者，之所以不署名，此為原因之一。主筆迥異於自由作家、專欄作家，與媒體是共同體 。

其三，主筆的報酬極高，不以字計而以篇計。管中閔每月淨入高達五萬，形同月薪。從《壹週刊》交出的資料，每年二節（六／七月及十一月），管中閔都有「禮金」，亦與員工無異。

主筆定位已明確，現在簡論所謂「倫理」及「法律」問題。

言論是「第四權」，監督行政、立法、司法等「三權」，一旦政務官充任主筆，不只是政權與媒體通奸，更紊亂民主機制中的「制衡」原則。有藍委舉前監察院長王建煊也替報社當主筆為例，替管偷渡。殊不知反而揭露黨國時代監委失職，與政客狼狽為奸而不作為。政務官兼職主筆，利益衝突嚴重，台藝大賴祥蔚還敢護航？虧他是媒體學者。

再以法論法。馬派監委王美玉、劉德勳也好、政大廖元豪也好、管爺律師也好，援引「憲法」第十一條或「公務員服務法」第十三、四條或「司法院二五○八號函釋」，不是斷章取義，就是「irrelevant」。「憲法」第十一條明文限制公務員「不得兼任編輯人、發行人…至社長、經理、記者及『其他職員』」，主筆就是「其他職員」。至於「公務員服務法」第十三條，固然沒有限制公務員投資新聞出版事業，但明文揭示不可「執行業務」，主筆當然是執行社方言論業務。「司法院二五○八號函釋」確認投稿、著作收受報酬不是「經營商業」，「但書」同樣是禁止「執行業務」（第十三條）。

管爺違法確鑿，監察院彈劾的雖是區區管爺一人，但此一弊案是肉粽似的結構醜聞，監察院應發揮蝴蝶效應，追究孰令致之？前教長葉俊榮「勉予同意」、直屬長官閣揆賴清德「放行」、總統蔡英文有意徵用「葉放水」；監委順藤摸瓜，揪出影武者後，才算大功告成。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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