自由廣場》第一名餐廳，假的！

美食與政戰

◎ 張光瀚

二○一七年在英國，一位記者和他的朋友利用幾張假照片、一大堆假評論，花了六個月時間，讓他虛擬的餐廳變成TripAdvisor旅遊網站倫敦美食餐廳排行第一名，沒有地址、只能預約，搭配以假亂真圖片及文字評論，讓閱聽人相信，甚至最後找來真的客人來吃，即使餐點都是叫外送後倒入盤中上菜，實際不好吃，但客人卻表示美味…究竟假的怎麼變成真的？

去年，日本關西機場遭燕子颱風重創，網路鄉民在PTT上散播指責我國駐日本大阪辦事處態度差，旅客只能搭乘中國大陸駐日使館的巴士，接著各家媒體接連引用，引起軒然大波，甚至最後斷送了優秀外交官的生命，經過調查及時間的證明，這一則是造謠的訊息，但被媒體不同立場、不同程度採用後，猶如被設定的議題，在不同的新聞媒介上維持長時間熱度，造成社會不小轟動及蝴蝶效應般的後遺症。

其實，這些訊息應該以「錯誤訊息」、「不實訊息」來做區別，錯誤訊息是指文章中如錯別字、引用錯誤、誤植內容等無心造成的；而不實訊息就是帶有目的、企圖性，意圖影響他人的不真實或部分真實的訊息，也就是我們現在所稱的假新聞。全部捏造或部分捏造，令人難以分辨，試想一個新聞或訊息之中，百分之九十是真的，只有百分之十是假的，你能分辨得出來嗎？雖然全球各國、各家社群媒體平台都在防假上做出努力，諸如隱私設定、來源標註、內容篩選、檢舉過濾、分享限制等方式，但事實證明還是無法完全防治。

然而，大眾普遍認為假新聞是文字報導，透過分享、推文、轉貼去傳散，事實上去年BuzzFeed所製作宣導，展示了人工智慧創作的假影片「歐巴馬批評川普總統是不折不扣笨蛋」，眼睛、耳朵等感官都無法分辨，事實可以被竄改、捏造！隨著科技進步，此類AI生成影片技術可能被濫用，影響民生、經濟、社會等多元層面，雖然運用演算法查假是一個方式，但未來遏止假資訊，尤其是涉及危害國家安全、干擾民主選舉運作的敵對國家政治作戰假資訊，需要心理、社會及媒體專家等各面向共同努力。而我們普羅大眾，應提升閱聽的媒體識讀素質，針對訊息多方比對、查證，避免成為假新聞傳播的幫凶。

（作者為政治學研究所博士生，新北市民）

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