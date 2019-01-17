自由廣場》順豐速運與華為Skycom

◎ 黃世澤

筆者於香港商業電台任職時的長官梁文道，打算透過順豐速運把幾本書速遞回香港，遭到拒絕。這次事件，固然反映了中國資本公司如何的不尊重民主，但後來查到，連有中華民國國旗、國徽都不許託運，這很明顯，問題比梁文道幾本書不許運大得多。

首先，順豐在台分公司，既然在台灣營運，應尊重台灣的主權，包括中華民國國旗同國徽，連這樣都不尊重，基本上，這公司沒有資格在台灣繼續營運，台灣民眾理應杯葛這種公然侮辱台灣主權的公司。

但更大問題在於，順豐速運在台分公司股權架構極其神秘，所用隱藏實際持有人的手法，是海航、華為一類公司所用的手法。華為可以為了繼續使用英商匯豐銀行的服務，隱瞞旗下用來與伊朗做生意空殼公司Skycom的關係，這種欺騙銀行服務的手法，迴避國際銀行反洗黑錢的安排，成為美國檢控孟晚舟的理據。如果順豐不交代清楚其在台的控股和管理架構，以及為何幫中共做政治審查，基本上，可以視順豐都是海航、華為一類的公司，有可能對台灣國家安全構成威脅，理應立即停止順豐在台的經營權利。

國民黨過往以拚經濟為名，不斷對中國資本過度開放，無視國家安全。川普競選美國總統時的政綱make America great again其實也是拚經濟，但川普沒有為了拚經濟出賣美國，相反，他差不多是歷任總統中，對中共政策最強硬的一個。雷根也為了與中國的同盟，將黑鷹直升機售予解放軍，成為解放軍中少數美製武器。川普現時全方位向中國進迫，但沒有影響美國經濟，相反，中國最終還得與川普買黃豆和豬肉。因此，以拚經濟為理由，出賣台灣國家安全以及民眾通訊自由，根本是一派胡言。中共是吃硬不吃軟的，台灣顯出強硬，反而中共在被圍攻的形勢下，還有點機會給點台灣善意。

儘管梁文道在鳳凰衛視節目中，曾對太陽花學運諸多批評，但他應已親身經驗感受到，太陽花的學生才是對的，好像順豐一類的公司不應開放，把書運到香港，中華郵政或黑貓宅急便都來得可靠而且沒政治審查。

（作者是居德英籍時事評論員）

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