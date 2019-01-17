自由廣場》第三個「不要懷疑」

◎ 劉溪泉

韓國瑜在獲得中國國民黨提名參選高雄市長後，即對兩岸事務表示極高興趣，特別是在中國中央電視台仿照吹捧柯文哲的手法，為他製播了幾則特別報導之後，他在任何公開場合總是將高雄「發大財」與承認「九二共識」劃上等號。高票當選之後，為了回報北京的強力支持，針對蔡英文總統元旦的「四個必須」，他搶在中共高層和國民黨中央都未回應之前，即回嗆「三個必須」；而在中共主席習近平發表「告台灣同胞書」，蔡英文予以強烈還擊「絕不接受一國兩制」後，奮勇爭先的韓市長隨即提出「兩個不要懷疑」；不要懷疑中共收復台灣的決心；不要懷疑台灣人爭取自由民主的決心。「兩個不要懷疑」博得國內部分媒體的讚賞，字面上來看，他是站在台灣人民的立場與價值，其實這兩句暗藏玄機。

其一，台灣大多數人極力爭取的應該是「主權獨立」的國格，自由民主已屬陽光、空氣、水一般的稀鬆平常，韓市長不敢提「主權」，可見心中有「警總」。

其二，韓市長提到中共「收復」台灣的決心，問題是，中共曾幾何時統治過台灣？「收復」從何而來？這般裡應外合，不外是感恩圖報和效忠表態而已。

其三，以韓市長「白手起家」的智慧，當不致不察美國和日本對台海情勢的立場和影響力，但他都一字不提，因為美日立場與中共的決心是對衝的，豈敢以美日來壓制中共？

所以，第三個「不要懷疑」是：不要懷疑美日捍衛台灣以確保西太平洋第一島鏈的決心。

當然還有數不盡的「不要懷疑」，如：不要懷疑國民黨攀附中共、恫嚇台灣人民以爭取政權的決心。

台灣人，請明辨之。

（作者曾任駐丹麥代表）

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