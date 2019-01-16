社論》當前的台灣需要長線思考

賴清德臨去所指出的：「未來不論要走向總統制、內閣制或雙首長制，都一定要維護雙首長制精神，國會議員應考慮兼任內閣部會首長，才有辦法兼顧行政及立法落差，有效與民意接軌，提高行政效率」，會不會開啟憲政改革的機會，老實說誰也不敢說。（資料照，記者叢昌瑾攝）

行政院新、舊任閣揆交接，賴清德致詞時有感而發：有三個層面台灣社會須誠實面對、有效解決，第一是「憲政改革」議題；第二是「建立國家利益優先的政黨文化」；第三為「國人應該團結共同面對中國」。這三個層面都是台灣的當務之急，卻也是目前朝野最為缺乏共識之處。

一九九六，總統直接民選，釋放了台灣的民主活力。可惜的是，權力鬥爭也打開了潘朵拉的盒子。從李登輝時代延續下來的主流、非主流之爭，原來是國民黨權力轉移的內部較勁，但在民主政治的選舉動員下，卻惡化為國家認同的分歧，形成台灣的心腹之患。過去幾次的憲政改革，也因為各種政治力互相拔河，始終無法為國家重構一部可大可久的基本大法。賴清德臨去所指出的：「未來不論要走向總統制、內閣制或雙首長制，都一定要維護雙首長制精神，國會議員應考慮兼任內閣部會首長，才有辦法兼顧行政及立法落差，有效與民意接軌，提高行政效率」，會不會開啟憲政改革的機會，老實說誰也不敢說。

另，「國人應該團結共同面對中國」，此一呼籲在台灣社會較無問題，歷次民調與選舉都說明，國人在這方面具有共識。不過，國人的共識，未必反映在政治實踐的場域。有政黨與政客，彷彿將國內的對手當作敵人，反而將對岸的敵人引為朋友，甚至淪為中國的統戰代理人。年初，習近平提出九二共識壓縮版，並在武嚇聲中強迫推銷一國兩制。詎料，身為最大在野黨的國民黨，竟然對來自北京的冷氣團逆來順受，以自欺欺人、自言自語的「自表」來唾面自乾。乘著一一二四地方選舉大勝的餘威，且有十五藍營縣市長同訪北京之議，自動上門供當統戰棋子。政黨與政客背離選民付託，顯示台灣的淺碟子民主有待深化。

可以說，在現階段的台灣，「建立國家利益優先的政黨文化」，雖是十分迫切之事，卻不得不令人憂心忡忡。過去幾年，有政黨與政客不論是執政或在野，都目無國家利益優先的體認。在野期間，阻擋防禦軍購，不惜讓台海軍力平衡向中國傾斜。執政期間，對友好台灣的日本不惜一戰。至於美豬美牛、日本核災區食品，完全不以科學論證來思考，鼓動盲目的民粹氣氛，只圖阻撓台灣與他國簽署自由貿易協定，以使台灣別無選擇地倚賴經濟連結中國。或許，「建立國家利益優先的政黨文化」之前，台灣必須先有國家利益優先的公民文化來促進政黨改變。也唯有如此，憲政改革的憲法時刻才會來臨。

二○一六，人民選擇民進黨完全執政，期待改革與正義積極落實。但去年一一二四，「討厭民進黨」蔚為風尚，「九二共識發財夢」與暗藏中國政治正確的「政治零分」響徹雲霄。不久，一月二日，習近平的對台強硬談話，引起小英總統堅定回應，社會普遍予以支持，國際挺台此起彼落，台灣的民意氣氛又有所改變。凡此說明，台灣這個新興民主國家，在中國崛起、全球化、內部矛盾、網路民粹等綜合作用下，還沒脫離民主躁動期。民意的鐘擺，很容易在短期內就轉向，如果台灣本有選民掌握不住政黨與政客的問題，現在儼然又多了選民掌握不住自己的問題。

就此而言，我們希望，賴清德所提到的三個「想像」，不要成為臨去秋波。「務實的台獨工作者」，既然洞察到台灣政治的病灶，大可致力於提升台灣的公民文化，導引民主活力建立優質民主，為台灣蓄積新的改變能量。身處民主躁動期，政治人物可以選擇當弄潮兒，如二○一四的政治素人及二○一八的韓流，透過短線操作而躍上舞台。但當前的台灣需要長線思考，需要高瞻遠矚的政治家高度，創造新的時勢為台灣開闢一條康莊大道，領航二三五○萬人激發正能量走向理想的國與家。從台南市到行政院，賴清德顯然沒有選擇當弄潮兒，於是大家對他的「想像」並未因為離開行政院而降低。

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