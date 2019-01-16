自由廣場》立委補選「圖利自己」 該修

◎ 王洲明

雖僅是區域立委補選，但立委係中央民代，影響藍綠在國會的席次，更是派系生存、與山頭利益的搶奪戰。各陣營的動員能量與聳動的宣傳議題，皆是記者追逐的焦點。媒體不斷報導補選新聞，讓百姓感覺好像天天都在選舉。

這次補選共六席：北市第二選區、中市第五選區、南市第二選區、彰縣第一選區、金門及新北第三選區。因辭職、解職時間前後不一，以致補選無法同日舉行，故六席分兩次辦理。且投開票日為避開民俗節慶，前兩席搶在春節前（元月廿七日）、後四席拖到元宵節後（三月十六日）舉行。兩次補選期間橫跨逾四個月，整點新聞不斷報導，讓外界產生「九合一剛選完，為何還在選舉」的錯覺。

地方民代（議員、代表）如遭判當選無效或褫奪公權，則由落選頭遞補，其他原因之缺額，席次要逾該選區過半才須補選；唯獨中央民代（立委），任何理由之缺額，一律辦理補選。補選訂有但書，地方民代任期未逾兩年、中央民代任期未逾一年，不辦補選（懸缺）。易言之，立委制修遞補與補選條款時耍特權（自利）。如果立委不耍特權，全部採取同一標準（任期未逾兩年就不辦補選），則這六席立委就可不辦補選，即可減少政治動員次數，也不會拉長社會對立的氛圍。

該自利條款箝制住這次管碧玲轉任政務官的所有機會。因為管媽如轉任，其所餘立委任期逾一年，缺額必須辦理補選；由於高市下屆立委少一席，該選區將遭合併。為了不到一年任期、且下屆確定消失的選區，在該黨士氣低迷之際，請纓迎敵戰將難尋，以致喪失轉任教育部長（或文化部或轉型正義委員會）的機會。

法律之前人人平等，自私自利的立委應該正視，把遞補與補選的規定改成一致性，也可避免阻礙立委自己未來轉任的空間。

（作者為反賄選研究室負責人，台中市選舉監察小組召集人）

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