自由廣場》用常識理解共產黨很難嗎？

◎ 陳安

「九二共識」是國民黨的神主牌，已經拜了二十幾年，國民黨告訴信徒，只要不去挑戰「一個中國」的底限，共產黨就可以睜一隻眼、閉一隻眼，讓台灣人悶聲發大財。

沒跟共產黨打過交道的人，利令智昏也就罷了，但國共鬥爭了一個世紀，居然還捏造這個謊言騙人，就有點用心可誅了。

現在，習近平把「一中各表」直接糾正為「一國兩制」，而且說不接受就要使用武力，直接拆了國民黨的西洋鏡！國民黨一時羞紅了臉，語無倫次。吳敦義於是召集十五個縣市長開會，想要串供統一口徑，不料七嘴八舌，治絲益棼。

很多人一定不解，為什麼國民黨冒著被泡沫化的風險，仍要裝睡叫不醒？除了少數別有圖謀者外，大部分人也許就是所謂的當局者迷吧！

有位中國流亡人士叫李一平，他來台灣觀察九合一大選，住了兩個月，對台灣的民主與多元的生活方式，留下了深刻的印象，但同時也對台灣缺乏憂患意識，對中共充滿不切實際的幻想，感到吃驚和憂心。

許多中國體制內的學者紛紛發出良心警告，中共已瀕臨「崩而未解」的邊緣，許章潤與向松祚只是其中之二。習近平為紓解內部壓力，拿台灣來消費最便宜，於是重彈「一國兩制」的老調，想不到國民黨幸災樂禍，以為保持不統不獨的投機路線，就可以左右逢源，有助於二○二○奪回政權。

沒想到，出乎眾人意料的是，蔡英文的強勢回嗆，蔡習針鋒相對，反而助她奪回了話語權。相較之下，國民黨的首鼠兩端，更讓人看破手腳。

在習近平的字典裡，「九二共識」就是「一個中國」，這個中國就是「中華人民共和國」，台灣是中國的一部分，最大的底線就是「一國兩制」，這點全世界都知道，台灣人也都知道，只有國民黨政客不知道。所謂「四大天王」堅持要講「九二共識」我們沒有意見，但是在論述時，請用常識來說服我們。

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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