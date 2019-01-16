自由廣場》（林保華專欄）老藍男主席密訪急獨召集人

「老藍男」一詞於蔡英文政府組成時走紅，雖令一些人不舒服，卻有其原因。黨國在台灣存在半個多世紀，一些國家機器的關鍵部門為黨國把持，尤其馬英九末期。台灣既然是寧靜革命，對有些既成的事實只能逐步去改變，避免社會動盪。最近一位口譯哥的人事委任就讓某些人發狂可見一斑。

蔡英文在競選期間也承諾不會整碗全拿，甚至說要組織「大聯合政府」。任用老藍男也就必然。當然，老藍男是否用得太多，是否用在不適當的部門，都是可以討論與批評的。然而有些人把這問題無限上綱，甚至把蔡英文說成是藍營的臥底，紅色的中共代理人；完全不顧她在中國與國民黨的強大壓力下始終沒有承認「九二共識」，與美國的友好關係飛快提升以加強台灣的國家安全。這樣帶風向目的何在？

同是本土綠營，相煎何太急？是真正為了台灣國家正常化的發展，還是隱藏著其他原因，卻用「急獨」來掩飾？在選舉關鍵時刻把民進黨打成「主要敵人」已經超出正常批評的範圍，成為民進黨在九合一選舉中大敗的原因之一。國民黨得票並未增加太多，民進黨卻失去許多本土派與中間選票。綠營內部都要教訓民進黨，中間選民不跑才怪。

這也許符合個別當事人的期望。因為離開民進黨出走的兩位主席施明德與許信良，都沒能另組政黨取代民進黨；因此必須先打殘民進黨再另立政黨並收編分裂的民進黨，才能取而代之。

民進黨確實被打得很慘，然而似乎還沒全殘，所以在這個時候爆出國民黨老藍男主席吳敦義密訪喜樂島召集人、民視董事長郭倍宏的事件格外引人注目。因為民進黨不願立即實行獨立公投，惹惱郭董，從而組織喜樂島，並且在其電視節目不斷抨擊蔡英文與民進黨，對老藍男的厭惡當然不在話下。

然而這兩個相反極端光譜的領軍人物居然密會了。如果說它可以為台灣的發展謀求團結共生，其貢獻必然永垂史冊。然而情況並非如此，在習近平將「九二共識」注入「一國兩制」強迫台灣接受時，吳敦義國民黨仍然堅持九二共識，並鼓勵地方包圍中央來配合習近平的攻勢；而民視的節目也沒有放鬆打擊民進黨的言論。

那麼他們兩人的密會是為了什麼？國民黨說是禮節性的拜會。然而看不出那時民視與喜樂島有什麼典禮與節慶，除非指的是民進黨的大敗。而郭董什麼時候忽然對老藍男好感起來而願意密會？於是網路上就出現極端光譜的兩端要夾殺偏向中間色彩民進黨與蔡英文的陰謀論。因為兩者都把蔡英文民進黨當作主要敵人，尤其距離二○二○年的總統、立委大選只剩一年了。

實情如何，只能看以後事態的發展了。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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