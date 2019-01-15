自由廣場》（北社評論）勇於面對真相

◎ 李川信

二○一九年一月二日中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」，要求台灣在「九二共識」下接受一國兩制的香港模式；蔡英文總統隨即回應：「我們不接受九二共識，就是因為北京當局定義的九二共識，就是一個中國、一國兩制。」總統並呼籲朝野，別再使用「九二共識」此虛假的名詞。

「九二共識」是二○○○年時即將卸任的陸委會主委蘇起所創造出來的新名詞，以取代中國國民黨的「一個中國、各自表述」的說法，只是本質還是「一中各表」。實際上1992年台灣海基會與中國海協會於香港會談時，雙方並無共識；一直到1997年中國單方面主張，「雙方只就一個中國原則達成口頭共識，但從未討論『一個中國』的政治含意，更無一個中國政治內涵『各自表述』的共識」；換言之，中國不同意「一中各表」，而是以「九二共識、一中原則」框住台灣，推行一國兩制，以進行其欲統治台灣的目的。

如果我們陷入「九二共識」的泥淖裡，在國際社會認知中，代表我們承認台灣是中國的一部分，台灣與中國的事務是台海兩岸的內政問題，國際社會無權協助支持，台灣逐步失去國際地位、尊嚴與自由，成為第二個香港，甚至第二個西藏。

中國領導人常說，「台灣是中國不可分割的領土，根據1943年的開羅宣言，台灣主權已歸還中國；又依據1971年聯合國2758號決議文，台灣歸屬中國。」這些言論都不是事實，真相是，1949年中華人民共和國建政後，不曾一分一秒統治過台灣；開羅宣言只是二戰中的新聞稿，非正式條約，台灣真正的歸屬應該依據1951年的舊金山和約—日本放棄台澎；1971年的聯合國2758號決議文，是將蔣介石集團逐出聯合國，改由中國代表，並沒有處理台灣主權問題。

歷史學家證實蔣介石是二二八大屠殺的元凶、白色恐怖的製造與執行者。1971年中國加入聯合國，美日領袖安排台灣以一般會員國資格繼續留在聯合國，蔣介石剛愎自用，以一句「漢賊不兩立」，讓台灣成為國際孤兒。光憑這些作為，蔣介石何德何能足以浪費國家資源保護其紀念堂及棺木？實非「去蔣」，而是「去獨裁、去威權」。

台灣被讚譽為「最美的風景是人」，以我們受教育的程度，應能分辨是非真假，不應該被列入全球無知國家前三名。期勉國人，勇於面對真相，台灣才能成為正常的國家。

（作者現任北社社長）

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