自由廣場》與衝衝衝談年初四放假

◎ 吳嘉浤

民進黨在九合一大選失利，部份評論認為與砍七天假，惹怒勞工有關，如今新閣揆蘇貞昌上任，如何有一番新氣象？如果不討論意識形態，純粹就台灣全民的民俗作息，大年初四正是最該放假，卻沒有被指定為國定假日的節日。

春節是台灣的漢人社會最重要的節日，不管是闔家團圓、百工生息、人情交際，都必須在這一年之交進行安排，自然應該好好放假。依習俗，百工百業往往到了大年初五才開工，但是目前行政院的「紀念日與節日實施辦法」中春節國定假日卻獨獨漏了初四，只有規定除夕到初三放假。這就使得輪班的勞工，不僅容易在初四失去與家人團聚的時間，即使在初四上班，也沒有法律的保障可以拿到加班費。另外即使是行事曆跟著政府機關的勞工，也會必須透過「補班」，破壞週休二日的頻率，才能享受到除夕到初四的連假。

而另一個不能忽略的是春節連假造成的觀光效益。春節的國定假日加上星期六日，可以讓許多民眾形成長期的連假，如果連假天數不足，旅遊人數不免大打折扣。2016年3月由民進黨姚文智、陳其邁、鄭寶清16名立委在立法院提案，就以觀光局的統計，以2013年9天春節假期，全台觀光遊樂地區總旅遊人數至1489萬人次，較2011年只有放6天連假時，成長37.78%，創造觀光產值高達新台幣283億元，提議應該將春節連假固定為9天。雖然法案尚未通過，但如今勞工、公務員的國定假日都依循行政院之標準，不須額外修法，筆者更建議行政院可直接將未立法放假的農曆大年初四訂為國定假日，自然形成9天的春節連假，也不需要補班。

今年雖然在補班以後，春節可以9天連假，但到了明年（2020年），依法卻只能有6天連假。其實只要指定初四為假日，就可達到觀光效益、交通疏運、工時降低（連帶輪班勞工加班費提升）的多重好處，負面衝擊也很小。請蘇院長儘快訂定大年初四為國定假日，照顧基層的產業與百姓吧！

（作者為桃園市產業總工會秘書）

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