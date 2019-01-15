自由廣場》民進黨經濟論述的匱乏

——異哉！陸委會陳主委之高論——

◎ 黃天麟

十一月廿四日民進黨地方選舉慘敗，原因很多，整體而言，當今政府、民間都只看到樹，如退休金、挺同、一例一休等，但更重要的「中國因素」卻將其束之高閣。中國因素有兩面，一面是滲透、一面是論述，偏偏我方政府對中國（尤其對經濟方面）之論述極度匱乏且乖離事實太遠。

今年元月二日，陸委會主委對習近平的「告台灣同胞書」的發言，正印證這一事實，他說：去年三月回鍋陸委會主委後，原本希望理順兩岸關係，讓國人安居樂業賺大錢，但現在情況發生的轉變，超乎他的想像。

若聯合報這一則報導是真的，筆者認為陳主委此言差矣。難道，陸委會成立的目的是搞好兩岸關係，讓國人安居樂業賺大錢嗎？反過來講，這一句話所影射的是「兩岸關係若不搞好，台灣經濟就不會好，人民無法安居樂業、賺不了錢」。就是有這樣的官員領導國家，國人才會誤信韓國瑜的「貨出去、人進來、高雄發大財」廣被國人所接納，引發一波驚濤駭浪的「韓流」，江山為之變色。

其實我們也不能把「韓流」之興起全怪在陳主委身上，當今的執政團隊，持陳主委相同理念（即搞好兩岸關係，台灣經濟才會好，人民賺大錢）的官員不但不少且佔多數，成為對經濟政策的主流思想。

要證明這一事實不難，只要回顧這兩年，有那一位官員在答詢中向國人表示過「中國對台之磁吸是台灣經濟之病灶」等論述的？有幾人？可以說幾無。最近藍色媒體對太陽花運動之誣衊、抹黑，有沒有我們的執政官員挺而辯護或給那些勇敢的青年學生表示敬意？可以說寥寥無幾。對藍委的「改善兩岸關係、提升經濟」的逼詢，總是唯唯諾諾，任憑國人忘掉了馬英九「融中政策」帶來了22K悶經濟的慘痛經驗，忘卻了太陽花學運拯救台灣經濟的歷史功勞，讓真理變成歪理，歪理成為真理，讓近一年來國人深信，「就是因民進黨無法改善兩岸關係，台灣才成為老又窮的國家」。

改革必然得罪一批人，但那一個國家不需要改革？日本消費稅之提高得罪了所有選民，日本政府也對出國旅遊的國人（日本人）課出國捐，安倍不怕被罵翻嗎？沒有。台灣有，為什麼？陳主委「理順兩岸關係，讓國人安居樂業賺大錢」的高論說明了一切。

民進黨並沒有分裂，民進黨亦沒有嚴重的汙腐，民進黨欠的是正確的經濟論述，若不及時改進，改變「經統」（註：經濟融中的終統論述）的錯誤路線，久之必被中國的「以經促統」政策所淹沒。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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