自由廣場》芭樂農要捨得疏花疏果

◎ 蔡國顯

去年夏天南部地區八二三連續大雨成災，芭樂（番石榴）爛掉和芭樂欉根莖腐蝕爛掉一半以上，落花落果非常嚴重，芭樂田全損毀要重種新苗者，比比皆是，損害情形不輸給大颱風。過去雖大颱風侵害後仍馬上會開花結果，去年因水災根莖大大受損，特別只有公芽而少有會開花的母芽，沒有花就沒有果，致使影響到夏天到冬至的芭樂產量、間歇性斷層嚴重，為歷年來少見。也因為歉收，在中秋節前那一段時間開始，芭樂價格就不停飆漲。

最近芭樂的花漸漸開出來了，筆者要善意提醒芭樂農友們，一定要錯開產期，要捨得疏花疏果，勿因這一段長期間價格太好，又太久沒有開花結幼果而搶包。否則，這一波一窩蜂搶包下去，到農曆二、三月短期間芭樂會集中盛產，屆時又果賤傷農，讓農政單位忙翻天。嚴重的是，若捨不得疏花疏果，造成芭樂欉負荷過重，產期曇花一現後，影響到往後以次季節的開花結果，恐怕農曆四、五月份以後又將出現沒有芭樂可採的窘境。農友務必要冷靜，不宜衝動。

（作者為專業果農，著有《拔仔狀元》）

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