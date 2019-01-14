自由廣場》讓PITO落實美國印太戰略

◎ 劉國棟

二次戰後，歐洲方面成立NATO（北大西洋公約組織），維繫了大西洋七十年的軍事穩定局面。美國是否也該考慮，基於「印太戰略」的需求，成立PITO（太印公約組織，Pacific Indian Treaty Organization），來維繫太平洋與印度洋的軍事安定呢？

中國要併吞台灣，七十年來都不曾放棄這個目標。但是，毛澤東、周恩來、華國鋒、鄧小平、江澤民、胡錦濤等領導人都清楚，要併吞台灣不但片面的說詞不符歷史事實，論述也站不住腳，而且還有三大阻力橫梗，包括美、日的反對，台灣人民的抗拒，以及國際輿論的壓力。因此，讓「時間」來解決「台灣問題」，乃先前中國領導人的默契與共識。

然而，習近平上台之後，憑恃近年中國軍經力量的崛起，卻急著要完成併吞台灣之舉，想在歷史上留名。習近平的野心，正是台海爆發戰爭的導火線；而且一旦台海戰爭爆發，必然還會蔓延到東海、南海、東南亞海域，危及東協十國。

要遏止習近平的野心，抽掉台海戰爭導火線，最有效方法就是由美國發起成立PITO，邀請日本、韓國、台灣、東協十國、澳洲、紐西蘭、印度等十七個國家加入為成員國，以軍事結盟公約來防止中國想要宰制西太平洋的企圖。

太平洋、印度洋地區的PITO，將與大西洋地區的NATO相互輝映，雙雙發揮軍事恫嚇的功能與效用，讓地球的東西兩邊都能維持長治久安的局面。屆時，台灣也能在PITO的後盾之下，與中國進行對等的政治談判，徹底解決長期懸宕的「台灣問題」。

（作者為企業界退休人士，台北市民）

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