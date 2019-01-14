自由廣場》信賴與安全 MIT的大機會

◎ 江培群

中美貿易戰持續至今，種種跡象讓許多專家相信，關稅爭議只是中美爭奪世界強權地位的前哨戰，美國集結各方力量來共同防止中國的崛起，其中一個核心價值就是信賴與安全。

在5G的建構上，已有多個國家將中國的設備商摒除在投標廠商之外；出口至美國的中國製地鐵車廂，也讓美國國安專家擔心可能帶來的危害；更有媒體指出，美國科技品牌大廠願意溢價，來要求其電子產品自台灣工廠出貨。這些都顯示出，許多政府及廠商都願意加價來維護其資訊安全，這也讓台灣製（MIT）的產品顯示其價值。

因應中美貿易戰，台灣廠商紛紛將中國的產能部分移至台灣、越南、菲律賓等地；彈性與靈活顯露無遺。然而一旦爭議加劇，是否有其他選項或方式，及是否還有三個月的逃命期，是值得懷疑的。美光以違反「營業秘密」為由，控告三位前員工，劍指中國的福建晉華積體電路十分明顯，卻傷及台灣聯電。殷鑑不遠，所以台商僅將產能外移，是否足以規避風險？

在這波以安全而非價格來決定產品價值的趨勢下，台灣廠商若能詳加檢視其上、下游供應鏈，以確保其產品的安全及可信賴度，讓MIT非僅僅是台灣製造，更是Made In Truth，可讓台商全身而退更多一層保障。

（作者為醫師，中正大學企管博士生）

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