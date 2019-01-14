自由廣場》依法論法 「口譯哥」OK!

◎ 葉昱呈

外交部安排「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組長，其合法性遭到外界質疑，對此，惟筆者有不同的看法。理由如下：

首先，依據「駐外機構組織通則」第七條規定：「外交部得應業務需要，給予駐外人員適當名義對外或予以加銜」；同通則第十條規定：「外交部及各機關得視駐外機構實際需要，依聘用人員聘用條例聘用專門人才，其員額合計不得逾駐外機構總預算員額之百分之三。」換言之，外交部依上述通則第十條聘用趙怡翔擔任駐美代表處駐外人員，並依第七條給予適當名義對外，係符合法律規定。

再者，按外交部一○三年三月二十五日外人任字第一○三四一五一○九二○號函修正之「駐外人員對外名義及加銜要點」規定，「給予對外名義」係指核予派於代表處、辦事處辦理業務之駐外人員相當或高於本職之對外名銜。另，「加銜」則係指核予派於大使館、總領事館、領事館或代表團辦理業務之駐外人員高於本職之對外名銜。

此外，「駐外人員對外名義及加銜要點」第十三點亦規定：「駐外機構之聘用人員得『比照』本要點相關規定辦理。」因此，外交部依規定聘用趙怡翔擔任駐美代表處駐外人員，再比照前揭要點給予「政治組長」之對外名義，尚無違法之虞。

（作者為公務員，屏東縣民）

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