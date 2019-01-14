自由廣場》「蒼蠅只吃一點點」

談九二共識、一國兩制

◎ 賴瑞卿

自從習近平在月初挑明「九二共識」就是一個中國、一國兩制之後，九二共識只剩下自慰的功能和自欺的功用。

遺憾的是，國民黨的回應還是老套，運用文字拆解的技巧來化解尷尬，而不是直接面對這個挑戰，從馬英九、吳敦義到朱立倫三位領導都將九二共識和一國兩制拆開，以證明共識是正確的，兩制是習近平加碼的，這種邏輯，我們在「一中各表」的說詞裡，已經領教了廿二年，在大陸承認一中，回到台灣談各表，兩塊招牌應付不同場景，只是習近平既已打開天窗，豈容國民黨繼續說瞎話。

再說，即使是習大人加碼，破壞了共識，也應該去質問習大人，讓國民黨和共產黨兩造對質，而不是強逼國人接受已經被破壞的共識。

不過，從國民黨將九二與兩制脫鉤來看，可見他們也反對一國兩制，這和台灣社會的想法是一致的，然而仔細推敲，既然兩制何必一國，一國怎可能兩制，鄧小平承諾香港回歸以後「馬照跑，舞照跳」，但香港人在乎的是自由、民主、人權、法治在兩制下獲得保障，可這四樣東西中國沒有，連他自己都沒有，又如何給你？

君不見銅鑼灣書店的老闆被失蹤、李明哲被囚禁、公民的參政權被剝奪、黃耀明的歌、林夕的詞被下架，在中國普遍發生的事情，在香港也發生了，令筆者想起一則趣聞：幾個城裡人到鄉下聚餐，農婦整了一桌菜款待，城裡人卻嫌蒼蠅飛舞不衛生，農婦弄清原由後抱怨說「你們太小氣了，蒼蠅也只吃一點點」。

從中國看來，抓了幾個書商、關了幾個人、禁了幾張光碟，有什麼大驚小怪，其他人不是還好端端的？

所以一國兩制也者，只是通往一國一制的玄關罷了，中國因為夠大，可以先將獵物含在口裡，不急著吞下，這時你在祖國的嘴裡，但還可以在口水裡活動，你感覺像一國兩制，但他終究會開始咀嚼，獵物覺得痛苦時，才發覺原來是一制，為時已晚。

從兩制到一制，與從九二共識到一個中國、一國兩制、到歡迎各界參與民主協商都循著同樣的邏輯，都有各種玄關掩人耳目，玄關隨時可以拆掉，如誤會它是廳堂，那就上當，若有人明知它是擺設，卻故意說成廳堂，就要當心了。

（作者為自由作家，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/