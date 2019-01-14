自由廣場》都是國民黨

台大校長不乾不淨 彰化校長慘遭欺凌

◎ 陳啟濃

彰化縣換國民黨執政，新任縣長任意改變既定的中小學校長遴選結果，不顧校長任期的權益，讓校長只能留在原校，用教師的身分代理校長職務，所以學年終了，考績將由學校教師組成的考績會打，老師考核校長，出現教育界的亂倫現象。校長遴選會是縣府聘請的委員所組成，縣府不執行遴選結果，同一批委員下次再開遴選會議，選出每所學校不一樣的校長人選，這叫自打嘴巴，遴選委員自己推翻自己的決定，踐踏教育，莫此為甚。

雖然彰化縣教育處長說明，是為了跟全國校長的遴選時間，取得一致性的說法，然而牽強提出要統一所有校長的就任在每學年開始八月一日，卻不願參考他縣市的既有作法，先訂下落日條款，尊重這次的遴選結果，讓校長安心順利上任，再從下學年度開始執行每學年只遴選一次的新作法，為何一定要一意孤行，任意破壞校長遴選的結果？縣府的政治力介入教育，干涉校長遴選結果，意圖明顯。

中小學校長目前是教育界最弱勢的一群，比諸制度上對教師完善的保護與權益，校長常常是各方勢力下的犧牲品，政治人物棋盤上的棋子。教師工會力量強大，常常聯合地方民意代表，干擾教育，甚至運用與立法委員的關係，影響教育法案的立法。而校長卻因具有公務人員的身分，不便做太多的抗爭與表態，以至於許多該爭取的權益，都被漠視、被忽略。

台大新上任的校長管中閔，國民黨不惜動用民意代表、媒體強力運作，就是一定要讓管上任，將所有的程序瑕疵與欠缺正義都不當一回事。這樣的蠻橫放到彰化縣，又是一個鮮明例證。透過合法正當程序遴選出來的中小學校長，只是因為長官的個人意見，就任意改變，動用政治力不予接受遴選結果。

民進黨有原則，重視正義，卻不知堅持到底，只能讓台大的管中閔，帶著爭議就任校長，報載有台大工學院教師因而批管「不乾不淨」。而國民黨反覆無常，沒有不變的價值，只有堅持我永遠是對的，強硬執行政治意志，明明中小學的校長遴選結果已決定，一切合法，卻不予執行，不讓校長上任。到底是誰尊重教育，誰蠻橫行事，從教育部對台大校長遴選的讓步，到彰化縣政府對校長遴選的強橫干涉，事實不是已經很清楚了嗎？

（作者為南投水里國中校長）

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