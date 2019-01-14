自由共和國》陳永昌／跳脫互惠迷思 開放度假打工

陳永昌／台北市商業會副秘書長

外交部最新發佈二○一八年度工作成果回顧中提到，台灣目前與十六個國家簽署青年度假打工協定，讓台灣青年有更多機會前往外國遊學或打工，這項外交部門引以為傲的「政績」，事實上長期處於單向失衡「出超」狀態，台灣年輕人熱中於出走「當台勞」，來台度假打工外籍青年卻是不成比例的低。

自二○○四年與紐西蘭、澳洲兩國簽署青年度假打工計畫生效以來，加上今年元月一日最新生效的盧森堡，台灣陸續與十六國相互實施青年度假打工計畫，累計已經超過二十萬名以上台青遠赴海外度假打工，但來台度假打工的外籍青年總人數僅僅只有六千名，台灣青壯勞動生產力嚴重流失。

以澳、紐兩國為例，紐西蘭每年開放六百位度假打工名額，每次開放網路登記，往往在一兩小時內馬上秒殺一空，熱門程度絲毫不輸搶購當紅歌手演唱會門票，相對來說，紐西蘭青年申請來台度假打工總數只有不到百件，每年平均下來區區零星個位數。至於不限名額的澳洲，去年約有一萬六千位台灣青年前往度假打工，佔該國度假打工簽證核發數一成以上，是僅次於英國以外最大的來源國，相較之下，十餘年來澳洲青年在台度假打工累計不到四百人，只有台灣單一年申請人數的零星尾數。

外交部在欣喜締約國對象與開放申請名額雙雙有所成長的同時，欲扭轉度假打工勞動力出超不正常現象，駐外單位應該致力於提高申請來台度假打工外國青年人數，提升與締約國雙向青年交流的規模與動能。尤其，政府必須跳脫形式上平等互惠的迷思，認清彼此經濟發展現況相對優劣勢前提下，綜合產業實際需求與地緣政治發展等整體戰略，主動出擊揀擇人才引進條件與對象，而不是被動坐視寶貴勞動力不斷外流。

台灣青年前往度假打工的熱門國家，平均國民所得皆高於台灣，法定最低薪資也都在台灣數倍之上，經濟因素當然是最大吸引力之一，體驗異國文化、豐富人生閱歷並提升外語能力的同時，又可以賺到人生第一桶金，讓不少台灣青年遠渡重洋至澳洲屠宰場或紐西蘭農場，從事在台灣本地根本不可能投入的３Ｋ（辛苦、骯髒、危險）職缺。相同道理，有意願來台度假打工的青年，集中於越南、印度、印尼、菲律賓與泰國等新南向國家。

來台度假打工ＷＨ簽證，限以十八至三十歲青年為對象，停留期限最長不得超過一年，同時須提供在台活動計畫、健康檢查證明、返程離境機票以及財力證明等必要文件，申請門檻遠遠高於一般觀光簽證，逾期居留非法打工比例甚低，對本地就業環境或國家安全影響程度輕微。

開放新南向國家青年來台短期度假打工，主動出擊至東協與印度等國家延攬與培育人才，深化與這些國家雙向人才交流，轉守為攻提前佈局新經濟移民政策，新內閣應該大開大闔全力付諸實踐。

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