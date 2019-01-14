自由共和國》 藏、中作家聯名支持台灣的公開聲明

二○一九年伊始，中華人民共和國主席習近平發表所謂「告台灣同胞書四十週年」談話中正式宣告「九二共識，一國兩制」台灣方案解決統一問題（路透檔案照）

安樂業／藏漢雙語詩人、獨立藏學研究者

二○一九年伊始，中華人民共和國主席習近平發表所謂「告台灣同胞書四十週年」談話中正式宣告「九二共識，一國兩制」台灣方案解決統一問題，而且，又在中央軍委軍事工作會議上首次提出「做好軍事鬥爭準備」。毋庸置疑，此舉恰似二十世紀五十年代初，藏人親身體驗被侵佔以及逼迫下「主權換取治權」最終淪為「亡國」模式的再現；為了杜絕「悲劇」重演成「鬧劇」，身為作家，我們對支援和保衛台灣的聲明如下：

一、我們堅決支持台灣人民的自決權和蔡英文總統首次公開表示不接受「九二共識」的回應。

二、我們強烈反對中共準備單方面改變台灣地位視為迴避中國走向自由民主化的企圖。

三、我們呼籲自由世界保衛台灣義不容辭，其理由非常清晰，即台灣是亞洲唯一的從下到上爭取自由民主制度成功的模範。

四、我們鄭重告知台灣人民，面對侵略者，只有團結，才能保住台灣這座神奇的寶島，以及每一個台灣人的生命財產和自由生活方式；反則，現今藏人面對中共殖民政府，不分僧俗男女老少不得不採取焚身（自焚）抗議，中共政府都無動於衷的悲壯現實，是活生生的一面照妖鏡。假如不信，請試一下用一根火柴讓一閃火焰滴入手臂，難忍的疼痛會給每一個人完整的答案。

最後，願台灣自由民主燈塔照亮每一個東亞大陸人的希望！

支持簽名：

袁紅冰（中國流亡作家，哲學家和自由主義法學家）

李科先（西藏流亡作家，二○一六年流亡藏人總理複國派參選者）

頓珠拉太（西藏流亡作家、西藏青年大會前副會長）

陶洛誦（中國流亡女作家）

蔣繼先（中國流亡作家）

風中度母（化名，西藏本土女作家）

安樂業（藏漢雙語詩人，獨立藏學研究者）

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