自由共和國》顏慶章／小確幸也難大翻轉

顏慶章／前WTO大使

上任三年，蔡總統首度「元旦談話」指出：「過去兩年，經濟有成長，我們的稅收也都超出預期，我已經請行政院儘快拿出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。」

接著新聞是行政院一度研議，月薪三萬元以下、六十萬戶中低收入戶，採一次性現金發放的補助，估計總經費四百億元，約三百萬人受惠，平均每人可獲得一萬元。但元月八日，行政院副院長施俊吉召開記者會說明：「現金紅利絕對不會發。」施俊吉表示，歲計賸餘要進一步促進經濟發展、照顧弱勢與預防非洲豬瘟經費。「經濟紅利」方案的如此演變，國民黨立法院黨團當然是批評「荒腔走板」，民進黨立法院黨團則緩頰「政策是出於善意，只是操作上不是這麼技巧」。

蔡總統「元旦談話」強調：「新的一年，就是拚民生的一年。」上述宛若羅生門的「經濟紅利」方案縱使成真，也不過約三百萬人一次獲得一萬元的小確幸，但這儼然是蔡總統今年「拚民生」的主軸。固然蔡總統在「元旦談話」也敘述「前瞻基礎建設計畫」、「新南向政策」及「歡迎台商回台投資行動方案」。就楬櫫「拚民生」的年度政策，難道沒有更緊要工作在眼前？

重中之重者，莫過於如何善了荒謬絕倫的「核災食品」公投。去年十一月二十四日「九合一選舉」，同時進行反對開放日本福島五縣「核災食品」進口的公投案，一片譁然下，舉國皆知郝龍斌凌駕WTO的專業規範，以日本福島五縣「核災食品」的錯誤提案命題、中選會放行這項公投提案、而衛生福利部與經貿官員對荒謬公投保持緘默。錯誤命題的公投案通過後，行政院發言人竟表示：政府絕對尊重公投結果！荒謬絕倫的「核災食品」公投，使台灣成為WTO全體一百六十四個會員國唯一全面禁止日本福島五縣食品進口的成員。傲慢蔑視WTO規範的行徑，不僅將在日內瓦淪為笑柄，台灣迫切需要日本奧援，以期加入攸關經貿發展的CPTPP，一夕之間頓成幻影。二○一一年日本福島核電廠巨大事故，台灣民眾居全球之冠的六十八億餘元捐款，贏得日本舉國的熱烈相挺台灣，恐將隨之飄逝。但台灣一再宣示積極加入CPTPP的政策，難道不是今年「拚民生」最迫切的政務？等同加入WTO重要地參與CPTPP的第二輪加入，豈可坐視荒謬公投而束手無策！

所謂「拚民生」，當然就是要「拚經濟」。而拚經濟的關鍵首重國內的資本形成，尤其能創造國內就業機會與帶動經濟乘數效益者。蔡總統元旦敘及的「前瞻基本建設計畫」，八年總預算一．五兆元的計畫，當然是規模極為龐鉅的政府資本支出，但均屬城市捷運、輕軌與鐵路地下或高架化等建設，台灣在列車製造與機電系統整合欠缺實質技術，有賴外國軌道車廠與系統廠商。如此鉅額資本支出，大部分必將為國外廠商所獲利，國內若干土木與營造工程業者與勞工，雖可望間接受惠，但絕難產生經濟乘數的效益。中央與地方政府在這項計畫耗費鉅資，對其他更具經濟效益的資本支出，必將產生排擠的負面結果。其中有無善盡輕重緩急的評估，應值得加以審究？

台灣資本形成的長久不足，尤其外國直接投資（FDI）是最具警示的指標。根據聯合國的統計，台灣已經常敬陪末座或倒數第二，連北韓或敘利亞都不如。台灣何以欠缺FDI的注入？簡單而言，就是台灣整體投資環境的失去吸引力。足以檢討的因素甚多，但均屬政府部門應徹底惕厲的要務。蔡總統提到「歡迎台商回台投資行動方案」，從今年起實施三年。本人期盼有無類似美國川普總統以「租稅特赦」方式，結果只見到無關宏旨的「提供稅務法規諮詢服務」。而蔡總統就職的標竿政策「新南向」，二○一六年八月十六日通過「新南向政策綱領」，期盼促成台灣與東協、南亞、紐澳等國，創造互利共榮與新合作模式，建立「經濟共同體」意識。持平而論，所謂「經濟共同體」意識，除「歐洲經濟體」溯自一九五七年的整合歷程，全球何來有其他案例？而這十八個國家未有如此政策意念，加上無一與台灣有外交關係，台灣豈能激發如此宏偉的理念？兩年來有哪個國家向台灣聞問這項政策？倘為降低經濟過度依賴中國的政治與經濟風險，引導台商移轉「新南向」，固然值得肯定。但台商畢竟仍在逐水草而居，非有如川普總統「Make America Great Again」的政策，落實「台灣製造」的目標，才能提振就業與消費的經濟效益。從而擬定政策有效鼓勵台商返國投資，並積極尋求加入CPTPP，才是大為翻轉台灣經濟的唯一良策。

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