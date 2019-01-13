自由廣場》「武統」的第一關在中國

◎ 張延廷

武統之說經常見諸中共官方對台文告或退將對台言論中，彷彿成為對台恫嚇的提款機，隨時來震懾台灣民心。但，中共要先瞭解武統必須面臨哪些風險與代價。

目前共軍有近半成員是中共當年一胎化政策所出生的家庭成員，雖是擔任戍守第一線的戰鬥員，但同時另一任務也肩負著家族血脈香火單線的傳續。中國人一向重視傳宗接代，兩岸一旦開戰，必然帶來大量傷亡，家族血脈的喪失，必然帶給人民傷痛、遺憾、大量仇恨，其傷痛甚至釀成社會的動盪，這是武統必須客觀、現實考量的慘痛後果。

再者，解放軍近年科研出許多高端武器，必然優先使用此等武器加入作戰序列中，航母亦須投入戰場。但戰場是最嚴酷的武器試驗場，任何武器系統不可能全是勝算，一旦部分王牌高端武器或部隊在武統戰爭中被摧毀，必對民心士氣產生重大衝擊，其所產生的震撼無法預估，必須謹慎籌謀。

而兩岸開戰必然急遽升高衝突所造成的仇恨，武器砲彈不長眼，也會造成各種不同政治主張者大量死傷，屆時因仇恨使主統者也變成主獨者，中共眼中所謂的「同志」也變成壁壘分明的敵人，因此兩岸戰爭的敵我分界其實是困難的分項，也是一個很紊亂的戰爭狀態，無法解決。

另，現代化的高科技戰爭必然帶來大量殺傷及生態環境嚴重破壞，既然戰場發生在台海地區，當前各種強大破壞力的武器必然對台海周邊環境帶來史無前例的破壞，兵災後的重建工程代價無法預估，但帶來環境的浩劫將是無法想像。而且大陸東海的沿海省分亦會遭受戰火嚴重波及，對環境生態的破壞，縱然因地域廣大或許並未比台灣嚴重，但亦須面臨相當程度的浩劫，須長時間才能復建。

中共武統所發生的大規模軍事衝突，必然因國際社會相當程度之經濟抵制、貿易管制、禁運等措施，帶來大規模通貨膨脹，並造成中共經濟規模大量萎縮，使得好不容易建立之經濟秩序，瞬間因武統戰爭大幅衰退，廣大人民群眾立即受到戰爭影響而經濟失序，堪稱未蒙其利而先受其害。

目前視中共為潛在敵對勢力的國家，因國際現實而默不作聲，但諸多存在於中、日釣魚台列嶼主權問題及中、印邊界問題，南海主權爭端及其他各接壤國等所有存在主權爭議的複雜地區，必因武統用兵而使當事國趁勢擴大聲索力道，甚至利用絕佳時機合縱連橫進一步佔領，原本有利於中共的主權收復佈局，也因此打亂，可能武統尚未竟功，主權爭議之優勢先旁落。

（作者為大學兼任教授）

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